Le nom de ce groupe pourrait vous faire penser à tort à un certain Hubert. Or, Lenoire mérite d’être connue pour ce qu’elle est, une formation d’une grande maturité, portée par des musiciens à qui l’on donnerait pourtant à peine 25 ans sur leurs photos de presse…

Émilie Côté

La Presse

On a découvert Lenoire en même temps que la sortie de son premier album, Off the Cuff, à la fin d’avril. Une chouette surprise.

Dans un enrobage tantôt pop-rock, tantôt minimaliste, Carolyne Lemieux-Houle, Gabriel Larose et Antoine Laroche fusionnent R & B, soul, blues, brit pop et musique classique. Leurs chansons ont quelque chose d’intemporel et font du bien comme un vieux CD qu’on retrouve avec bonheur dans un recoin de la voiture.

IMAGE TIRÉE DU WEB Off the Cuff, de Lenoire

La pièce d’ouverture, Lie in It, est chaleureuse comme une chanson de Leon Bridges. Big Bones a un esprit presque punk. Golden Shores nous transporte dans un piano-bar à l’heure du last call. La seule pièce au titre en français, Lente tragédie à Pétionville, est une pièce instrumentale au piano. On a l’impression que l’album a une face A plus rock et une face B au piano.

L’ensemble manque de cohésion, mais les mélodies se faufilent jusqu’à la zone réconfort de notre cerveau dès la première écoute.

★★★½

Pop-rock. Off the Cuff. Lenoire. Propagande.