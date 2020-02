The Weeknd

The Weeknd au Centre Bell cet été

The Weeknd sera de passage à Montréal le 2 juillet dans le cadre de sa tournée After Hours.

Marissa Groguhé

La Presse

Le circuit mondial de 57 dates que le Canadien entreprendra dès le mois de juin lui permettra de défendre son opus du même nom.

Le disque sera lancé le 20 mars sous l’étiquette fondée par The Weeknd lui-même, XO.

Deux simples issus de After Hours, Heartless et Blinding Lights, sont déjà parus en novembre dernier. Le chanteur a sorti mercredi le simple éponyme de l’album, dont la version audio sur YouTube compte plus de 2,5 millions de vues en 24 heures seulement.

After Hours est le quatrième effort du chanteur de 30 ans trois fois récompensé aux prix Grammy.

Les billets pour la tournée (qui passera par les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France) seront en prévente dès le 26 février. La vente générale débute le 28 février.