YouTube a lancé lundi la série documentaire Justin Bieber : Seasons sur la vedette canadienne.

Jean Siag

La Presse

Le premier épisode de 11 minutes, Leaving the Spotlight, commence par l’annonce (aux côtés d’Ellen DeGeneres), puis l’interruption de la tournée de son quatrième album, Purpose, entamée en 2016. Le chanteur y parle de la pause musicale qu’il s’est imposée et de la période difficile qu’il a traversée.

On y entend entre autres sa femme, Hailey Baldwin, ses gérants, Scooter Brauner et Allison Kaye, et son ami Ryan Good. On le voit également remonter sur scène dans une apparition surprise au festival Coachella le 21 avril 2019 après une absence de plus de deux ans.

Justin Bieber, qui vient de lancer la pièce Yummy, s’apprête d’ailleurs à sortir un nouvel album. Dans le docu, il chante un extrait d’une nouvelle pièce faisant référence à Hailey.

Un film qui semble sortir juste à temps pour faire mousser son grand retour.