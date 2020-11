Sur Twitter, John Legend offre une interprétation de Georgia On My Mind

Le chanteur John Legend a offert tôt vendredi matin une interprétation de la chanson Georgia On My Mind, au moment où le candidat démocrate Joe Biden prenait la tête dans l'État de la Géorgie.

Maryse Tessier

La Presse

Georgia On My Mind est la chanson officielle de l'État du sud des États-Unis depuis 1979. Si elle est associée au chanteur Ray Charles, qui est originaire de la Géorgie, la paternité de la chanson revient à Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell. La version de Carmichael et de Gorrell date de 1930.

Au moment d'écrire ces lignes, Joe Biden affichait une avance d'un peu plus de 1000 voix dans cet État.

Le dernier démocrate à avoir mis la main sur la Géorgie fut Bill Clinton, en 1992.

Voyez l'interprétation de John Legend en vidéo.