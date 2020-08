Helena Deland fait paraître ce mardi la pièce titre de son nouvel album, Someone New. L’auteure-compositrice-interprète montréalaise annonce du même coup que son disque sortira le 23 octobre.

Marissa Groguhé

La Presse

Un vidéoclip, réalisé par Xavier Bélanger-Dorval, accompagne le nouveau simple.

Avec la chanson Someone New, Helena Deland met la table pour la sortie à l’automne de l’album du même nom, qui traite de la relation avec soi-même, façonnée par le regard de l’autre et par celui que l’on pose sur sa propre personne.

Deland a dévoilé plus tôt cette année le titre Lylz, qui figurera également sur Someone New, premier opus de l’artiste depuis la série de mini-albums Altogether Unaccompanied, parue en 2018.