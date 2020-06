Thomas Dutronc: la classe française

Thomas Dutronc revisite le concept même de classique avec l’album Frenchy, son cinquième en une douzaine d’années. Le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy propose des versions jazz-manouches de 14 chansons écrites en France qui ont traversé le temps, de La mer de Charles Trenet à Get Lucky de Daft Punk, dont plusieurs qu’il interprète en duo. Nous en avons analysé six avec lui au cours d’un entretien téléphonique la semaine dernière, le jour même de son 47e anniversaire.