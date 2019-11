La chanson parfaite pour Céline Dion doit être belle, contenir des harmonies et ne doit pas avoir un rythme trop rapide.

La Presse

C’est ce qu’avance le compositeur suédois Jorgen Elofsson, auteur de trois chansons sur Courage, le nouvel album de la chanteuse de Charlemagne.

Elofsson a écrit Flying On My Own, Nobody’s Watching, et Say Yes.

Le compositeur suédois a composé des chansons pour plusieurs artistes, dont Britney Spears (Sometimes) et Kelly Clarkson (Stronger (What Doesn't Kill You)).

Il croit que « pour créer un succès, un morceau doit mettre de l’avant une grande voix, doit avoir une accroche quelconque, même si c’est une chanson douce ou une chanson au rythme rapide.

Il doit y avoir de l’énergie qui porte la musique de l’avant. »

« La chanson à elle seule ne mène pas à un succès. Tu écris la chanson, pour ensuite l’associer à un artiste, à ses admirateurs, à une compagnie de disques, à de la météo favorable et tu dois espérer que d’autres artistes ne dévoilent rien d’autre au même moment. Tous ces facteurs vont faire en sorte que tu auras un succès en main », avance Elofsson.

– D’après Reuters