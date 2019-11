Bernard Adamus lance mardi un EP composé de versions inédites de chansons qui figurent sur son album C’qui nous reste du Texas, sorti au mois de mai.

Josée Lapointe

La Presse

Trois démos – dont celui de Chipotle —, des versions remaniées de deux chansons ainsi qu’une nouvelle pièce intitulée Noir sur blanc figurent sur Montréal, Texas, offert sur toutes les plateformes d’écoute en continu.

« On sort aujourd’hui un petit EP de six tounes qui ont fait partie du processus de mon dernier disque, écrit l’auteur-compositeur-interprète. Des tounes qui, selon moi, méritent de vivre quelque part. Des versions différentes, des mots qui se recoupent et se retrouvent parfois dans d’autres tounes, des maquettes et autres fantaisies qui ont fait partie du voyage. »

Une curiosité, pour qui s’intéresse au processus créatif des artistes.