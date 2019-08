The Franklin Electric: leçons d'introspection

Jon Matte a passé quelques semaines dans l'Ouest canadien, l'hiver dernier. À Vancouver, le meneur du collectif The Franklin Electric a enregistré une dizaine de nouvelles chansons à la fois intimes et universelles. Cinq d'entre elles se trouvent sur le mini-album In Your Head, qui paraît demain.

Jon Matte est auteur-compositeur-interprète, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pour In Your Head, il a écrit, composé, joué de la plupart des instruments (une première), travaillé les arrangements et coproduit l'album.

Le nouveau matériel ressemble aux deux premiers albums de la formation. L'indie-folk est là, entrelacé à la pop. Les tonalités rock aussi, dans une moindre mesure. La guitare s'est permis de rester acoustique et sans artifice, le temps d'une chanson. Ce qu'on n'avait pas entendu chez The Franklin Electric depuis son premier opus, This Is How I Let You Down, qui lui avait valu une nomination aux prix Juno.

La tête contre le coeur

Le nouveau chapitre du collectif s'écrira en deux temps. Le premier morceau nous arrive donc demain, sous la forme de cet EP, In Your Head. Plus tard viendra s'y emboîter un autre opus court. Ainsi prendra forme la vision de Jon Matte : un tableau évoquant l'équilibre entre « ce qu'on a dans la tête et ce qu'on porte dans notre coeur ».

L'auteur-compositeur-interprète s'explique : pour lui, il est essentiel de « laisser tomber cette idée de soi-même dans son esprit, pour découvrir son vrai soi, dans son for intérieur ». « Mais c'est tout un processus pour en arriver là », soulève-t-il. Parce que nous avons tous trop bien appris à dissimuler ce que nous sommes vraiment derrière « l'idée que nous avons de nous-mêmes ».

Les nouvelles chansons de The Franklin Electric reflètent cela : l'acceptation de la vulnérabilité et le face à face avec « ce qu'on est vraiment ». Un hymne à l'amour... de soi.

La chanson Made It Up in Your Head, premier extrait du mini-album (depuis, I've Been Here Before a suivi), nous met face à ce mur que l'on dresse pour se conforter dans nos idées, se protéger et se faciliter la vie. « Le jour où tu laisses aller tout ça, tu seras libre », croit l'artiste.