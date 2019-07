À découvrir à Nuits d'Afrique

Systema Solar

Avec Bomba Estero, Systema Solar est le groupe qui a popularisé un mélange explosif de musiques électroniques et de sonorités colombiennes comme la cumbia et la champeta. Ses chansons zappent avec bonheur et tonus entre mélodies entraînantes venues des Antilles, décharges rap et musique de club. Les spectacles de Systema Solar ont la réputation d'être visuellement divertissants avec force couleurs, costumes et images manipulées par un VJ. Ça risque de chauffer !

Au Théâtre Fairmount le 12 juillet, 20 h 30

Songhoy Blues