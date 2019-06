 Une réédition pour les 20 ans de Mentalité moune morne de Muzion 

Rebaptisé Mentalité moune morne (ils n'ont toujours pas compris) XX, le CD sera de retour dans les bacs le 26 juillet. Après Sans Pression et son 514-50 dans mon réseau, au tour de Dramatik, Imposs et J. Kyll de faire vivre un peu de nostalgie à leurs admirateurs.

« C'est un honneur pour nous d'encore exister, de pouvoir ressortir cet album sans avoir peur que ce soit trop décalé aujourd'hui », affirme Jenny Salgado, alias J. Kyll.

Ce retour dans le passé permet de « rappeler comment le mouvement rap a commencé » au Québec, mais aussi de « souligner le travail de la relève, qui respecte les balises qu'on a posées », ajoute la musicienne.

Pas de nouvelles chansons ni de versions modifiées, mais un rappel de cette oeuvre qui a marqué le paysage rap québécois au tournant des années 2000. La réédition de l'album s'accompagne du vidéoclip de la chanson La vi ti neg, en boucle pendant 12 heures, sur YouTube.

Haïtiens de Montréal, originaires des quartiers Saint-Michel et Montréal-Nord, les membres de Muzion ont été parmi les premiers à métisser leur rap, en accordant autant de place au français, à l'anglais et au créole. Leurs textes percutants ont aussi trouvé écho auprès du public.

Mentalité moune morne a été sacré Album francophone hip-hop de l'année 2000 au gala de l'ADISQ (trois ans plus tard, leur autre opus, J'rêvolutionne, a remporté le même honneur).

Au moment de souligner ce 20e anniversaire, J. Kyll, Dramatik et Imposs n'excluent pas un retour de Muzion. « C'est toujours dans nos pensées, dit Jenny. On n'a jamais mis le couvercle sur Muzion. On est toujours connectés, on crée toujours ensemble. »