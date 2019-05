 Vampire Weekend: casse-tête cohérent ★★★½ 

Father of the Bride est un album ambitieux de 18 pièces hétéroclites, qui forment somme toute un casse-tête cohérent, étalé sur des territoires folk, country et pop.

Quelque cinq ans plus tard, la bande du chanteur et maître d'oeuvre Ezra Koenig revient avec un membre en moins - le pilier Rostam Batmanglij - et un contrat dans les ligues majeures en plus (avec Sony).

Il faut se fier à la pièce maîtresse Sympathy pour construire le puzzle : rock, « défoulatoire », exaltée. « I think I took myself too serious. It's not that serious », entend-on en guise de prologue.