George Michael dans les palmarès

Retour musical vers le futur! Le tube de Noël Last Christmas de Wham!, duo de feu George Michael, a beau être sorti en 1984, il fait son entrée dans le top 40 du palmarès Billboard Hot 100 pour la première fois.

Selon la firme Nielsen Soundscan, Last Christmas a beaucoup tourné à la radio, et la chanson a été écoutée des millions de fois à la radio et sur les services d'écoute en ligne comme Spotify.

Wham! était formé de George Michael et d'Andrew Ridgeley. - Émilie Côté