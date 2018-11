 Québecor acquiert la maison de production de Mario Pelchat 

L'entreprise a annoncé la nouvelle dans un communiqué, lundi matin.

Ce nouveau label s'ajoute aux deux autres que possède déjà Québecor, Musicor et Ste-4 Musique.

MP3 Disques «conservera son identité» au sein de Québecor, a assuré l'entreprise. Mario Pelchat demeurera d'ailleurs le directeur général.

Mario Pelchat s'est réjoui de déléguer ces tâches «administratives» à Québecor, étant donné que cela lui permettra de se concentrer sur la création.

La maison de production, qui a été fondée en 2004, produit les albums et les spectacles de son fondateur, mais aussi de plusieurs autres artistes populaires.

MP3 Disques produit notamment les albums des artistes 2Frères, Nadja et Paul Daraîche.

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué dans le communiqué. Québecor n'avait pas répondu à un courriel de La Presse canadienne au moment d'écrire ces lignes.

La maison de production de Mario Pelchat se distingue par son refus d'exposer ses artistes sur les sites de musique en continu, dont Spotify et Apple Music.

«Je crois au streaming, mais je serai contre tant que ceux qui créent le contenu ne seront pas rémunérés équitablement. Je sais que le disque physique est voué à une mort certaine. Mais en ce moment, aucun des albums que je produis n'est disponible sur ces plateformes», avait-il confié en entrevue avec La Presse il y a un an.

Les albums produits par MP3 Disques sont parmi ceux qui se sont vendus le plus en 2017, selon les chiffres de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Dans les dix albums les plus vendus de l'année, quatre avaient été produits par MP3 Disques.