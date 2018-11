Héritage - Hommage à Félix Leclerc: les transmetteurs 

Émile, avouons qu'à la base, on ne t'associe pas tout de suite à Félix...

Émile Bilodeau: Je suis un peu bizarre, mais je pourrais te faire une analyse d'au moins 40 chansons de Félix. Ce que je pense de la toune, de ce qu'il veut dire dans ses métaphores... Il a plein de chansons moins connues, et nos trois chansons, elles vivent justement dans l'ombre de beaucoup de ses singles. La toune de Lou par exemple, La vie, l'amour, la mort, c'est quatre phrases pour chaque thème, c'est bien écrit, efficace.

Lou-Adriane Cassidy: Je ne la connaissais pas. Monique me l'a envoyée, je l'ai trouvée belle, alors j'étais d'accord. Ce projet nous a forcés à nous ouvrir à d'autres trucs. En tant qu'héritiers, mettons, je trouve super enrichissant qu'on ait eu accès à ces chansons.

Par contre, Émile, Les 100 000 façons de tuer un homme, elle est quand même connue!

Émile Bilodeau: Oui, c'est un beau cadeau que Monique m'a fait. Elle est encore d'actualité, cette chanson. Et c'est sa plus drôle et sa plus trash. Comme j'écris plutôt comique, j'étais content d'aller dans ces aspects de Félix.

Vous êtes-vous sentis écrasés par la lourdeur de la tâche?

Émile Bilodeau: La jeunesse aide là-dedans. On se fait offrir ce cadeau et on en profite. Mais maintenant que tu me poses la question, je me demande si je suis à la hauteur ! Ma jeunesse m'a évité d'y penser...

Lou-Adriane Cassidy: «On ne prétend pas être à la hauteur de Félix. On veut juste transmettre quelque chose le mieux qu'on peut.»

Est-ce un défi d'interprète?

Lou-Adriane Cassidy: Oui.

Mon Doux Saigneur: J'ai trouvé ça le fun. Notre sentier est profonde et triste et mélancolique et je me suis retrouvé dedans. Ça me faisait penser à mes premières chansons, le moteur était souvent cet état émotionnel d'errance. Le temps, l'attente, l'amour, la séparation, cet état ne pouvait pas être mieux décrit que par le nid d'oiseau et les corbeaux. Ça m'allait.

Vous jouez sans guitares et vous êtes accompagnés d'un quintette à cordes de l'OSM. Il vous manquait quelque chose?

Émile Bilodeau: Le beat!

Mon Doux Saigneur: «Quand tu écoutes du Aznavour, ou n'importe quoi en chanson française à voix qui mise sur le texte, c'est une autre école. Les violons, c'est moins rythmique quand même. Alors, c'est un drôle d'espace quand tu es là avec le micro et que tu cherches la bonne vague pour entrer et sortir de la chanson.»

C'est important d'être conscient de l'héritage de Félix?

Émile Bilodeau: C'est un devoir. Je l'ai dit, je suis extrémiste. Mais si tu veux faire partie de ma gang, de mon Québec, il y a un petit bout de ta vie parentale qui doit être consacrée à montrer ça à ton flo. On est submergés par la musique anglophone, mais c'est bon de se rappeler où on vient. Pour qu'il y ait Hubert Lenoir ou Marc Dupré, ça prenait un Félix qui dise qu'on avait le droit de le faire.

_______________________________________________________________________________

Héritage - Hommage à Félix Leclerc. Collectif. Avec un quintette à cordes de l'OSM. GSI Musique.