Plongée dans M pour Montréal

Sans contredit, notre dernier grand rendez-vous pop musical de 2018, c'est M pour Montréal. À compter d'aujourd'hui, près de 90 spectacles promotionnels seront présentés jusqu'à samedi dans ce contexte. Plus de 250 délégués du monde entier s'y pointent afin d'y prendre le pouls des scènes québécoise, canadienne et plus encore.

En collaboration avec le programmateur de l'événement Mikey B. Rishwain, nous vous recommandons cet aréopage de presque inconnus en voie d'être illustres.

Helena Deland

Théâtre Fairmount, jeudi à 22 h

En 2016, l'EP Drawing Room a fait s'émoustiller une cohorte indie psych folk rock. Au printemps dernier, quatre chansons sous la bannière Altogether Unaccompanied ont conduit notre collègue Émilie Côté à dresser le portrait de la très douée chanteuse et songwriter montréalaise Helena Deland, dont l'étoile ne cesse de gagner en éclat. On la sait de plus en plus prisée par les publics anglo-américains, on la sait associée au label Luminelle Recordings, né de la cuisse du fameux blogue texan Gorilla vs. Bear. Nul ne sait si le buzz à son endroit deviendra majeur, mais il est aisé de croire que cela pourrait fort bien s'avérer.

Rowjay

Club Soda, jeudi à 21 h

Jason Malkin Rosauri est Rowjay... la prochaine «affaire» du rap local? On le sait depuis la sortie de Carnaval de finesse, en décembre 2016, ce jeune italo-keb de Saint-Léonard est lettré, très fluide dans le rythme, très talentueux. Son flow est excellent, exécuté dans un québécois de bon aloi. Rowjay ne force rien, trébuche rarement dans les clichés hip-hop. Ses réflexions et observations sont pour la plupart circonspectes, ses syllabes sont musicales et consonantes. Imaginé avec un goût certain et une relative simplicité, le beatmaking qui soutient son verbe lui sied fort bien. Voilà une prise de taille, un des MC les plus doués de la vague qui s'amène.