Comment calculer la popularité d'un artiste?

Les ventes numériques représentent actuellement 18 % de l'écoute musicale, alors que celle d'albums occupe 15 % du marché.

Si on jette un coup d'oeil sur les artistes qui ont réalisé le plus de ventes numériques au Québec, 2Frères et François Pérusse conservent leurs places. Mais aucune trace de Mario Pelchat et de Guylaine Tanguay. C'est plutôt Charlotte Cardin qui mène le bal. Roxanne Bruneau et Patrice Michaud se retrouvent pour leur part aux cinquième et sixième places du classement.

D'après le rapport de mi-année de la firme Nielsen, si les ventes de disques sont en chute depuis 2005, la consommation de musique va tout de même bon train, avec une hausse de près de 20 % à la mi-2018. Et l'écoute en continu a fait un bond de 53 %.

Au cours des six premiers mois de 2018, Éric Lapointe figure à la cinquième place des albums canadiens les plus populaires, tous styles confondus, avec Délivrance, quand on additionne les ventes, les achats par téléchargements et le streaming de son album. Il figure ainsi au classement derrière Shawn Mendes, Drake et The Weeknd. «Je ne m'attendais vraiment pas à voir un Québécois dans ce classement!», s'étonne encore Francis Parisien, vice-président, Est du Canada, de Nielsen.

Succès international grâce à YouTube

Alors que des données précises pour l'écoute en continu au Québec se font toujours attendre, YouTube a transmis à La Presse la liste des 10 artistes «les plus en vue présentement» sur sa plateforme. Marc-André Dufresne, conseiller communication et marketing pour le géant du streaming, indique que «YouTube a noté un intérêt marqué aux États-Unis et au Royaume-Uni pour la musique québécoise. C'est le rap québécois qui est très sollicité, tant ici que de l'autre côté de l'Atlantique.»

- Loud

- Souldia

- FouKi

- Hubert Lenoir

- Roxane Bruneau

- Lara Fabian

- Marie Mai

- Lydia Képinski

- Ludovick Bourgeois

- Coeur de Pirate