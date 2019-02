Journalisme et populisme selon Catherine Dorion

En janvier, j'ai publié une chronique sur le ressentiment envers les médias, à gauche et à droite, ici comme à l'étranger, en citant des extraits d'un essai de Catherine Dorion, Les luttes fécondes, où elle n'est pas tendre envers les journalistes. La députée de Québec solidaire a réagi à ma chronique, en m'invitant sur une vidéo de sa page Facebook à participer à une discussion dans le cadre d'une série de baladodiffusions (Nous ne sommes pas seuls) qu'elle lancera bientôt sur iTunes et YouTube. En voici des extraits.

Marc Cassivi: J'ai tiqué sur certaines choses dans ton essai, où il était question de médias. Cette manière, autant à gauche qu'à droite, d'avoir une espèce de suspicion des médias, qui nourrit le cynisme. J'avais l'impression qu'il y avait là une forme de populisme de gauche que je n'aime pas. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est un rouage essentiel, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas nous critiquer? Et tu m'as répondu...

Catherine Dorion: J'ai fait une vidéo pour dire que je ne mets pas tous les médias dans le même panier. Je sais qu'il y a toutes sortes de journalistes qui font toutes sortes de choses. Il y a des chroniqueurs, il y a de gros médias qui sont de grosses entreprises qui veulent faire de l'argent, il y en a d'autres qui ont vraiment une mission. Et je t'ai invité à en discuter.

Marc Cassivi: Et j'ai accepté très rapidement!

Catherine Dorion: Oui! Et tout le monde était content. J'aimerais ça qu'on en discute, pas en disant: est-ce la faute des politiciens ou est-ce la faute des médias? Il y a une partie de notre expérience qui est commune. On est en train de se demander à gauche, particulièrement dans mon mouvement, ce qu'on doit faire avec cette foutue question du populisme qui, associé à Trump ou à Le Pen, a été dépeint de manière extrêmement négative. Je suis en train de lire, de Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche. Elle ne réhabilite pas le mot, mais elle dit que le populisme...

Marc Cassivi: .... ce n'est pas nécessairement péjoratif?

Catherine Dorion: Comme ce l'est en ce moment, nous, on ne peut pas se dire populistes, parce que ce serait se tirer dans le pied! C'est vrai - je l'avoue et je le confesse - qu'avec mon expérience de 2012 [pendant la grève étudiante] et même au Sommet des Amériques, on ne retrouvait tellement pas dans les médias traditionnels ce qu'on avait vécu que la méfiance s'est installée. Puis j'ai vécu un automne où les médias se sont jetés sur moi, parce que j'étais à part et que je ne ressemblais pas à une politicienne. De manière assez violente. Psychologiquement, ç'a été un défi de ne pas me rouler en petite boule dans mon lit et rester là. Cette expérience-là développe quoi chez moi? Je le dis sans dire que c'est la bonne chose, mais je ne peux pas dépendre de ces institutions médiatiques pour m'aider à véhiculer mon message. Ou même s'ils ne voulaient pas m'aider, juste le prendre tel quel.

Marc Cassivi: Parce qu'il y a un filtre qui ne te convient pas tout le temps.

Catherine Dorion: On parle souvent en politique d'un prisme déformant où tu ne reconnais même pas ton intention. Où tu ne reconnais même pas ta pensée au bout. Tu ne reconnais rien. Je ne comprends pas, même si j'ai quelques idées, pourquoi c'est à ce point loin de la réalité.

Marc Cassivi: Je pense, comme Yves Boisvert l'a écrit dans une chronique, que tu es une aubaine pour les journalistes. Ton discours n'est pas complètement codifié. On n'a pas l'impression d'entendre la même cassette qu'on a entendue mille fois et donc on s'accroche à ce qui dépasse. Moi, par exemple, la chronique d'Yves Boisvert sur ton habillement, je la contresigne. Tu as des choses à dire et on te parle de ta tuque... Il y a un statement là aussi, évidemment.

Catherine Dorion: Oui, mais c'est sûr que je ne me suis pas dit que j'allais faire exprès. Les gens ont dit que je jouais à me déguiser, que je jouais à la populiste. Non! Je m'habille comme ça depuis toujours. Je sais qu'il y a eu un moment dans ma tête où je me suis dit: «Je devrais m'habiller chic ce soir. Mais pourquoi?» Non! Je vais à un party où je me fais élire, avec les gens qui ont travaillé avec moi, je vais être gênée d'arriver devant eux déjà en madame. Sans jugement envers les mesdames! Ma mère en a été une dans son travail de bureau. Ce geste-là de ne pas me conformer à ce que j'aurais peut-être dû faire a été vu comme une provocation par le monde médiatique. [...] La réaction de la masse sur moi a été très judgemental. Je voyais ça comme très «mononcle, curé». Face à cette expérience-là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une façon de communiquer directement avec le monde.

Marc Cassivi: Mais tu comprends que pour des médias, ça peut être perçu de la même manière - même si je sais que tu es aux antipodes de son idéologie - qu'un Stephen Harper qui refusait de répondre à des questions des journalistes...

Catherine Dorion: Ou PKP sur Facebook...

Marc Cassivi: Ils ont leurs propres canaux de communication et évitent les médias. On peut se demander si les élus ont des choses à cacher. Pourquoi on ne peut pas poser de questions? Ils ont des comptes à rendre.

Catherine Dorion: Ils évitent la critique...