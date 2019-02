Je me souviens de MusiquePlus

MusiquePlus a changé leurs vies. Et un peu les nôtres aussi. Pour nous, ils se souviennent des meilleurs (et pires) moments d'une époque révolue.

« Les concerts intimes gratuits. Être en studio et voir Radiohead ou David Bowie de trèèèèès près. Et les archives ! [...] Il y a là un patrimoine impressionnant et pertinent. Les débuts de plusieurs artistes et animateurs. L'histoire avec un petit h. De grands et petits moments qui méritent leur propre version des Enfants de la télé. »

« Trent Reznor de Nine Inch Nails à son grand retour de désintox et de faillite en 2005. Red Hot Chili Peppers quand Flea a fait pipi dans sa bouteille d'eau au Chateau Marmont. Kanye West au tout début de sa carrière, dans sa limousine à Toronto, alors qu'il était tout sauf imbuvable. »

« Un rêve devenu réalité. Je savais à l'âge de 10 ans que je voulais être chef d'antenne, donc c'était la combinaison de mes deux passions à l'époque. Je n'étais pas VJ, j'étais rock journalist sur le terrain. (Oui, je me prenais déjà au sérieux !) C'était un immense terrain de jeu, une excellente école où j'ai appris l'autonomie, comment composer avec le direct, les artistes et leurs humeurs, un public désobéissant. Ça reste à ce jour le job le plus fun que j'ai eu. »

« La période grunge nous a amené plusieurs groupes un peu rebelles. Ils boudaient leur plaisir par rapport au succès commercial. Ils ne se prêtaient pas au jeu [de l'entrevue]. Ils regardaient à terre. Répondaient : yeah, no, I don't know ! [rires] »

« Très nombreux. Mais pour faire du name-dropping : deux jours à New York avec Sting. Les virées à Paris, Londres, New York. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte-d'Ivoire. Bashung et Jacques Higelin à Paris, David Bowie. »

« La plus belle job, la plus grande liberté, une occasion unique de fréquenter au quotidien une passion, la musique, et dans un plus large spectre, me plonger dans la culture en général. Et croiser ceux et celles qui la font. »

« J'ai reçu Soundgarden en studio, et ils se sont endormis pendant la traduction. On entendait un des membres ronfler. C'était hilarant. »

« Il y en a tellement : Sting, Céline, qui a fait sa déclaration d'amour à René publiquement, mes 24 heures avec Roch Voisine, on en a vécu des choses ! J'ai chanté en duo au Forum avec Eddie Money, on a eu des moments inoubliables ! »

« La toute première émission au Spectrum, live, pendant quatre heures, c'était inoubliable. Ma première rencontre avec Paul McCartney, pour moi, a été très marquante. Quand on vit un moment comme ça, puis que l'artiste nous demande de venir à New York pour l'interviewer, c'est... wow ! »

Claude Rajotte

VJ de 1987 à 2014

Quoi ?

« La plus belle partie de ma carrière. On venait de découvrir une nouvelle planète ! »

Si MusiquePlus n'avait pas existé

« On aurait attendu YouTube ! [rires] On serait passés à côté de la track et on aurait été pognés à regarder MTV ou MuchMusic. »

Meilleur souvenir

« Ma rencontre avec Robert Plant. Une heure. C'était l'idole de mon adolescence. Le gars le plus sympathique, alors qu'il est une mégavedette et qu'il pourrait avoir un ego large comme ça... »

Pire moment en ondes

« Milli Vanilli. Un fiasco total. Je les détestais d'avance. Mais quand vient le moment d'interviewer, je suis quand même professionnel... Un des deux ne voulait pas se pencher vers le micro (!). Et puis ils avaient installé derrière des pitounes qui devaient venir de chez Paré... »

Natalie Richard

VJ de 1987 à 1989

Si MusiquePlus n'avait pas existé

« Ce qu'il faut savoir, c'est que MusiquePlus a changé complètement la façon de faire de la télé. Ça a été le début de la téléréalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. [...] Et puis ça a été très important pour la musique québécoise. Les vidéos ont permis à des réalisateurs connus aujourd'hui de développer leur carrière : Érik Canuel, François Girard, etc. Ils faisaient des miracles avec très peu de budget. »

Meilleur souvenir

« Londres, pour interviewer Indochine. On était des amis. On a vraiment connecté. Il y a aussi eu la première entrevue de Roch Voisine. Il était animateur à l'époque. Quand il s'est assis et qu'il a chanté Hélène, acoustique, on s'est dit : "Oh my God, quel artiste !" Et puis mon souvenir cocasse, c'est Jean Leloup, qui est arrivé en costume de clown au studio. C'était pour son premier album, Menteur. Il n'était pas d'accord avec la direction artistique de l'album. Alors il est arrivé en clown [rires] ! »

Pire souvenir

« Je me souviens que j'avais fait une émission de 20 heures à minuit et je n'avais plus de voix. Je me souviens que j'avais fait quatre heures, sans voix. C'est le pire moment de ma vie ! »

Ce qui va le plus nous manquer

« C'était la première émission qui s'adressait aux jeunes, avant le web, avant internet, avant Facebook. C'était leur émission. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien pour cette génération. Ça a été tellement important pour eux, dans l'histoire, et c'est un peu oublié... »

******

Paul Beauregard

VJ de 1988 à 1991

Quoi ?

« Une expérience fantastique. [...] C'était encore frais, pas aseptisé, il y avait beaucoup d'improvisation ! »

Si MusiquePlus n'avait pas existé

« La scène québécoise n'aurait pas eu le tremplin qu'elle a eu à l'époque. »

Meilleur souvenir

« C'est un peu vague après 30 ans. Mais je dirais mes conneries avec Denis Talbot. On avait une chimie en ondes. C'était de l'information, de l'humour, et de l'improvisation, carrément ! »

Meilleure entrevue

« Robert Palmer. On m'avait dit qu'il fallait que je lise trois piles de biographies et que je serais chanceux s'il m'accordait 10 minutes. Finalement, il est resté 45 minutes ! »

Véronique Cloutier

VJ de 1993 à 1997

Quoi ?

« Des années inoubliables de gros plaisir et d'apprentissage intenses en direct. »

Meilleur souvenir

« Les samedis après-midi à trouver des idées un peu cocasses pour présenter les clips, mes vendredis soir dans le sous-sol à animer Le combat des clips, mes rencontres avec les Backstreet Boys et ma première émission à moi, le Véro Show. »

Pire émission

« J'ai reçu La La La Human Steps en entrevue alors que mon chum m'avait laissée deux heures avant. Pas ma meilleure, disons ! »

À MusiquePlus, j'aurais aimé, mais je n'ai jamais pu...

« Parler à Madonna ! J'ai passé une journée complète au Stade à interviewer tous les membres de son équipe, mais je n'ai jamais réussi à lui parler ! C'est Geneviève Borne qui a eu cette chance ! »

Ce qui va le plus nous manquer

« La folie d'une autre époque. La télé a tellement évolué, on n'accepterait plus une telle nonchalance en ondes. [...] Mais à l'époque, c'était cool, c'était la voix des jeunes. »

Pierre Landry

VJ de 1997 à 2002

Quoi ?

« Un laboratoire exceptionnel. [...] Je crois que le succès de MusiquePlus à cette époque était un peu le résultat d'une certaine insouciance et une volonté de faire de la télé autrement. »

Si MusiquePlus n'avait pas existé

« Plusieurs artistes québécois n'auraient peut-être pas eu autant de succès. La révolution du vidéoclip a été très bénéfique pour les industries du disque et du spectacle. »

Pire entrevue

« Dédé Fortin au moment de la sortie de Dehors novembre. J'étais mal préparé et l'entrevue en direct ne s'est pas bien passée. »

Ce qui va le plus nous manquer

« L'engouement suscité par la musique, les vidéoclips et les artistes qui venaient quotidiennement dans l'environnement de MusiquePlus. Combien de fois les rues étaient bondées de fans en délire, essayant d'apercevoir leur artiste préféré à l'intérieur ! Ce moment électrisant n'existe à peu près plus nulle part. »

Valérie Roberts

VJ de 2007 à 2008

Quoi ?

« Ma première expérience en carrière et à ce jour une des plus belles ! »

Meilleur souvenir

« Le plus surréaliste, j'ai reçu la formation d'Allemagne Tokio Hotel, il y avait des fans partout, on a barré des rues, ils nous en ont fait voir de toutes les couleurs ! »

Meilleure entrevue

« Radiohead [...]. Je l'ai su la veille et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai juste étudié toute sa musicographie ! J'étais prête ! [...] Par courriel, son attaché de presse m'a ensuite écrit que ça avait été son entrevue préférée ! »

Pire émission

« On avait fait un spécial 27 Dresses, basé sur le film. On voulait que les auditeurs viennent nous voir avec leurs robes. Mais deux personnes se sont présentées ! Ça a été un flop monumental [rires] ! »