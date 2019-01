Catherine Dorion devient chroniqueuse au FM93

La nouvelle a été annoncée vendredi sur le compte Twitter de la station du réseau Cogeco. Mme Dorion, qui a été élue pour la première fois le 1er octobre dernier, aura une chronique tous les jeudis à 8 h pour parler d'enjeux de société et de politique.

« À Québec solidaire, ça commence à être évident qu'on fait des affaires qui ne se faisaient pas avant. Ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais fait qu'on ne va pas le faire. C'est notre façon d'être », a indiqué en entrevue avec La Presse Catherine Dorion.

La députée a aussi affirmé qu'elle trouvait « cool qu'une station traditionnellement de droite » invite une représentante de la gauche à son antenne. Depuis quelques années, la droite et la gauche se parlent peu, a-t-elle dit. Mme Dorion souhaite que cette nouvelle chronique permette d'établir un pont pour dialoguer.

Pas que des heureux

Or, cette annonce du FM93 n'a pas fait que des heureux, vendredi. La nouvelle a notamment créé une véritable commotion sur la colline parlementaire, à quelques jours du retour des députés à l'Assemblée nationale.

Sur Twitter, le chef du Parti libéral, Pierre Arcand, de même que le chef du Parti québécois, Pascal Bérubé, ont déjà signalé à la station qu'ils accepteraient une chronique à leur tour. Au cabinet du chef de l'opposition officielle, c'est « l'incompréhension totale ».

« Un média, son mandat est d'informer la population. Pour le faire, il faut que chaque parti puisse avoir voix au chapitre », indique-t-on.

Par le passé, l'ancienne députée libérale Dominique Vien a participé de façon régulière à une émission radiophonique dans sa circonscription. Or, dans le cas de Mme Dorion, dit-on au Parti libéral, le FM93 a une portée beaucoup plus importante que la seule circonscription de Taschereau. Le Soleil rapportait en novembre dernier que Bouchard en parle était la deuxième émission la plus écoutée le matin dans le marché central de Québec, derrière Radio-Canada.

Du côté du gouvernement Legault, on refuse de s'immiscer dans les choix éditoriaux d'un média privé. « Est-ce qu'elle fera une chronique automobile ? », a toutefois demandé à la blague un conseiller politique.

Québec solidaire s'explique

Du côté des relations médias de Québec solidaire, on a expliqué vendredi que « si le FM93 veut inviter les autres partis sur ses ondes, nous serions enchantés. »

« Nous sommes pour la pluralité des opinions politiques dans les médias », a dit à La Presse Stéphanie Guévremont, attachée de presse des députés de Québec solidaire.

« On est content que Mme Dorion puisse amener une voix de gauche qui est moins entendue dans les radios de Québec », a-t-elle ajouté, précisant que la députée n'était pas rémunérée pour sa chronique « qui est comme une entrevue ».

Le FM93 n'a toujours pas réagi aux réactions des autres partis politiques, vendredi.