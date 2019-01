 Changements au 98,5 FM: Lagacé au retour, Houde le week-end 

Pour sa part, après avoir animé pendant 12 ans Le Québec maintenant en la hissant au premier rang des émissions du retour à la maison à Montréal, Paul Houde s'emparera des matins du week-end.

Ces changements majeurs à la grille du 98,5 impliquent deux personnes qui ont longtemps travaillé ensemble. En effet, Patrick Lagacé a été un chroniqueur habituel de Paul Houde à partir de 2012 avant de se joindre à l'équipe de Paul Arcand en septembre dernier. Patrick Lagacé avait fait ses premières armes à la radio en tant que chroniqueur sur les ondes de CKAC, en compagnie de Jean Lapierre.

Le chroniqueur de La Presse, qui a le plus grand respect pour le très chevronné Paul Houde, dit accepter ce nouveau défi avec beaucoup « d'humilité ».

« Animer une émission de radio demeure quelque chose qui fait partie du monde des communications, mais en même temps, ça demeure pour moi un grand et beau défi. » - Patrick Lagacé

Interrogé sur le type d'émission qu'il entend offrir aux auditeurs, Patrick Lagacé s'est contenté de dire qu'il n'avait pas envie de tout « bouleverser ». « La radio est un médium d'habitudes. Je vais me glisser là-dedans en étant ce que je suis, mais en respectant aussi une certaine manière de faire. »

Philippe Lapointe, vice-président des stations parlées de Cogeco Média et directeur général du 98,5 FM, se réjouit de ces changements. « Ça fait quelques années que l'on jase, Patrick et moi. On se disait qu'on allait un jour faire des choses ensemble. C'est un gars hyper talentueux. On est très heureux de l'accueillir. Quant à Paul Houde, des animateurs surdoués comme lui, il n'y en a pas beaucoup dans le marché. Je suis sûr qu'il va briller le week-end. Bref, pour nous, c'est un peu comme gagner à la loterie. »

Partir la tête haute

Paul Houde peut quitter la barre du Québec maintenant la tête haute. L'émission qu'il a bâtie au fil des ans est la plus écoutée dans le créneau du retour à la maison du marché montréalais. Lors des sondages Numeris publiés l'automne dernier, elle occupait le 5e rang au palmarès des 40 émissions les plus écoutées dans la métropole, toutes catégories confondues.

« Cette émission demeure ce que j'ai fait de mieux à la radio, a-t-il déclaré hier à La Presse depuis San Diego, où il passe ses vacances. J'ai fait de la télé, du cinéma, de l'humour, mais je me suis toujours défini d'abord et avant tout comme un homme de radio. C'est ma passion », ajoute celui qui a animé 2500 émissions du Québec maintenant.

Paul Houde voit d'un très bon oeil le défi qui l'attend.

« On discutait régulièrement, mes patrons et moi, de ce qui m'attendait après le retour à la maison. Personnellement, j'étais prêt à faire une année de plus, mais une occasion s'est présentée. » - Paul Houde

« La direction de la station a souhaité donner un coup de barre à l'émission du week-end. De mon côté, j'ai plusieurs projets de télé en poche que je n'avais pas le temps de développer. Là, je pourrai m'en occuper. »

Un affrontement à suivre

Il ne fait aucun doute que l'arrivée de Paul Houde les samedis et dimanches matins modifiera le portrait radiophonique du week-end à Montréal. Celui-ci est depuis très longtemps largement dominé par Joël Le Bigot, animateur de Samedi et rien d'autre, sur ICI Première. Malgré une légère chute de son auditoire l'automne dernier, cette émission demeure la plus écoutée le samedi matin dans le marché montréalais.

Cet affrontement avec le doyen de la radio publique stimule Paul Houde. « C'est sûr que je regarde ce que la concurrence fait, dit l'animateur du 98,5. Joël est le roi du week-end. Il a un style très particulier. Je souhaite bien m'entourer pour faire ma nouvelle émission et lui trouver son ton. De toute façon, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi pour travailler. C'est vital. »

Philippe Lapointe ne s'en cache pas : ces changements annoncés si tôt dans l'année visent à accroître la performance de sa station déjà auréolée de plusieurs grands succès, dont celui de son émission matinale pilotée par Paul Arcand.

« On veut s'attaquer au marché du week-end. On va bâtir l'émission autour de la personnalité de Paul Houde. D'ailleurs, j'aimerais que l'émission porte son nom. » - Philippe Lapointe, vice-président des stations parlées de Cogeco Média et directeur général du 98,5 FM

Ces changements laissent évidemment quelques questions en suspens. Qu'adviendra-t-il de Mathieu Beaumont, à la barre de Week-end extra, diffusé les samedis et dimanches matins au 98,5 ? La direction de Cogeco assure que de nouveaux projets attendent l'animateur. « On compte sur lui pour enrichir nos services numériques, dit Philippe Lapointe. Mathieu va également continuer d'être présent sur nos ondes sous différentes formes. »

Et que se passera-t-il avec les membres de l'actuelle équipe de Paul Houde ? L'animateur souhaitera-t-il amener avec lui son inséparable Thérèse Parisien ? Continuerons-nous à entendre dans le nouveau retour à la maison de Patrick Lagacé les journalistes sportifs Martin McGuire, Mario Langlois et Jeremy Filosa, ainsi que Pierre-Yves McSween (finances), Rafael Jacob (actualités américaines), Marie-France Bazzo, Mathieu Roy (techno) et Richard Therrien (télé) ? Tous ces détails seront dévoilés au cours des prochains mois.