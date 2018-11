D'autres hausses de prix chez Netflix Canada

L'entreprise derrière les séries Narcos et Orange Is the New Black est sur le point de procéder à ses plus importantes augmentations à ce jour pour ses nouveaux abonnés et clients actuels.

Ainsi, le forfait standard de Netflix coûtera désormais 3 $ de plus par mois, soit 13,99 $, pour regarder du contenu sur deux écrans simultanément.

De son côté, le forfait de base - qui n'offre pas de diffusion en haute définition et ne permet qu'un seul visionnement à la fois - s'élèvera à 9,99 $ par mois.

Quant au forfait premium, il grimpera à 16,99 $ par mois, ce qui constitue une hausse mensuelle de 3 $. Cette option permet aux abonnés de visionner du contenu sur quatre appareils à la fois en haute définition ainsi qu'en ultra haute définition.

Ces augmentations sont immédiates pour les nouveaux clients, tandis que les abonnés seront prévenus par courriel avant de voir leur facture augmenter au cours des prochaines semaines. Il y a environ un an et demi, Netflix avait augmenté le prix de la plupart de ses forfaits d'environ 1 $.

Netflix affirme que ces hausses de prix vont contribuer au financement de séries télévisées ainsi que de films, notamment.

Sur le marché canadien, l'entreprise sera confrontée à une concurrence intense l'année prochaine, alors que le nombre d'options sera plus élevé pour les consommateurs.

Plus tôt ce mois-ci, Bell Media avait dévoilé une version supérieure du service Crave incluant une sélection de films hollywoodiens récents ainsi que des produits de la chaîne HBO. Ce forfait, appelé «Crave», coûte environ 20 $ par mois.

L'an prochain, Disney fera son entrée sur le marché de la diffusion en continu. La plateforme «Disney» sera déployée et offrira des films comme Star Wars: Rogue One ainsi que des longs métrages des superhéros de Marvel.

D'autres services pourraient également être offerts aux consommateurs, dont une plateforme exploitée par Criterion, spécialisé dans les films classiques, ainsi que CBS All Access, qui renforce son offre d'émissions originales comprenant Tell Me A Story et Strange Angel.