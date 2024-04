L’ancien président américain Bill Clinton publiera cet automne Citizen : My Life After the White House sur les années qui se sont écoulées depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2001.

Hillel Italie Associated Press

Citizen : My Life After the White House couvrira un ensemble de sujets, des campagnes présidentielles de son épouse, Hillary Clinton, jusqu’à ses opinions sur les évènements allant de l’assaut du Capitole des États-Unis à la guerre en Irak.

La maison d’édition Alfred A. Knopf, qui a publié les mémoires présidentielles de M. Clinton, My Life, qui s’est vendu à des millions d’exemplaires, publiera le nouveau livre le 19 novembre.

PHOTO ALFRED A. KNOPF VIA ASSOCIATED PRESS Citizen : My Life After the White House

« Citizen est l’histoire des 23 années et plus qui se sont écoulées depuis que j’ai quitté la Maison-Blanche, racontée en grande partie à travers les histoires d’autres personnes qui ont changé ma vie alors que j’essayais de contribuer à changer la leur, de ceux qui m’ont soutenu, y compris ceux que j’aimais et perdu, et des erreurs que j’ai commises en cours de route », a déclaré M. Clinton jeudi dans un communiqué.

La maison d’édition qualifie le livre de « remarquablement candide et richement détaillé », offrant « un aperçu fascinant de la vie de M. Clinton – à la fois personnelle et politique ».

Au cours des deux dernières décennies, M. Clinton a travaillé sur de nombreuses causes caritatives, notamment le traitement du sida et l’aide à Haïti après le tremblement de terre de 2010.

Outre My Life, ses livres incluent entre autres deux thrillers à succès coécrits par James Patterson : The President Is Missing et The President’s Daughter.

M. Clinton a également été impliqué dans diverses controverses, dont des questions sur le financement des efforts de reconstruction d’Haïti et son association avec le défunt financier Jeffrey Epstein (M. Clinton, qui a volé plusieurs fois à bord du jet privé d’Epstein, a nié avoir eu connaissance du fait qu’Epstein était impliqué dans des relations sexuelles. trafic).

En 2018, le mouvement #metoo a relancé les discussions sur la liaison de M. Clinton avec Monica Lewinsky, alors stagiaire à la Maison-Blanche.

Un porte-parole de la maison d’édition a refusé de dire si M. Clinton écrirait sur Epstein ou sur d’autres controverses.

Les conditions financières de Citizen n’ont pas été divulguées.