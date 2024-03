(Los Angeles) Louis Gossett fils, le premier homme afro-américain à avoir remporté un Oscar pour un second rôle et lauréat d’un Emmy pour son rôle dans la minisérie télévisée Racines, est mort. Il avait 87 ans.

Beth Harris Associated Press

Le cousin germain de Gossett, Neal L. Gossett, a déclaré à l’Associated Press que l’acteur était mort à Santa Monica, en Californie. Un communiqué de la famille indique que M. Gossett est mort vendredi matin. Aucune cause du décès n’a été révélée.

Le cousin de M. Gossett s’est souvenu d’un homme qui a marché avec Nelson Mandela et qui était aussi un grand raconteur de blagues, un parent qui a affronté et combattu le racisme avec dignité et humour.

Louis Gossett a toujours considéré son début de carrière comme une histoire de Cendrillon inversée, le succès le trouvant dès son plus jeune âge et le propulsant vers l’avant, vers son Oscar pour le film Officier et Gentleman.

M. Gossett s’est fait connaître au petit écran dans le rôle de Fiddler dans la minisérie révolutionnaire de 1977 Racines, qui a dépeint les atrocités de l’esclavage à la télévision. La distribution incluait Ben Vereen, LeVar Burton et John Amos.

M. Gossett est devenu la troisième personne afro-américaine finaliste aux Oscars dans la catégorie acteur de soutien en 1983. Il a gagné pour son interprétation de l’intimidant instructeur de forage de la Marine dans Officier et Gentleman aux côtés de Richard Gere et Debra Winger. Il a également remporté un Golden Globe pour le même rôle.

« Plus que tout, c’était une énorme affirmation de ma position d’acteur afro-américain », a-t-il écrit dans ses mémoires de 2010, An Actor and a Gentleman (Un Acteur et un gentleman).

ASSOCIATED PRESS Louis Gossett fils a remporté un Emmy pour son rôle dans la minisérie télévisée Racines.

Il avait obtenu son premier rôle dans la production de Vous ne l’emporterez pas avec vous de son école secondaire de Brooklyn, alors qu’il était écarté de l’équipe de basketball en raison d’une blessure.

Son professeur d’anglais l’a exhorté à se rendre à Manhattan pour auditionner pour Take a Giant Step. Il obtient le rôle et fait ses débuts à Broadway en 1953, à l’âge de 16 ans.

M. Gossett a fréquenté l’Université de New York grâce à une bourse de basketball et d’art dramatique. Il a rapidement joué et chanté dans des émissions de télévision animées par David Susskind, Ed Sullivan, Red Buttons, Merv Griffin, Jack Paar et Steve Allen.

M. Gossett s’est lié d’amitié avec l’acteur James Dean, et a étudié le théâtre avec Marilyn Monroe, Martin Landau et Steve McQueen dans une annexe de l’Actors Studio, enseigné par Frank Silvera.

L’acteur se rend à Hollywood pour la première fois en 1961 pour réaliser la version cinématographique d’Un Raisin au soleil. Il avait des souvenirs amers de ce voyage, séjournant dans un motel infesté de cafards qui était l’un des rares endroits où les Afro-Américains étaient admis.

En 1968, il revient à Hollywood pour un rôle majeur dans Companions in Nightmare, le premier téléfilm de NBC mettant en vedette Melvyn Douglas, Anne Baxter et Patrick O’Neal.

Cette fois, M. Gossett avait une chambre au Beverly Hills Hotel et Universal Studios lui avait loué une décapotable. En rentrant à l’hôtel après avoir récupéré la voiture, il a été arrêté par un officier du shérif du comté de Los Angeles qui lui a ordonné d’éteindre la radio et de relever le toit de la voiture avant de le laisser partir.

Quelques minutes plus tard, il a été arrêté par huit policiers, qui l’ont fait s’appuyer contre la voiture et lui ont fait ouvrir le coffre pendant qu’ils appelaient l’agence de location de voitures avant de le laisser partir.

« Bien que je comprenais que je n’avais pas d’autre choix que de supporter ces abus, c’était une façon terrible d’être traité, une façon humiliante de se sentir, a écrit M. Gossett dans ses mémoires. J’ai compris que cela se produisait parce que j’étais Afro-Américain et que je m’étais exhibé avec une belle voiture - que, selon eux, je n’avais pas le droit de conduire. »

À la fin des années 1990, M. Gossett a déclaré avoir été arrêté par la police sur la Pacific Coast Highway alors qu’il conduisait sa Rolls Royce Corniche II de 1986 restaurée. Le policier lui a dit qu’il ressemblait à quelqu’un qu’ils recherchaient, mais l’officier a reconnu M. Gossett et est parti.

Il a fondé la Fondation Eracism pour contribuer à créer un monde où le racisme n’existe pas.

L’impact d’un Oscar

Louis Cameron Gossett est né le 27 mai 1936 dans le quartier de Coney Island à Brooklyn, à New York, de Louis Sr., un portier, et d’Hellen, une infirmière. Il a ensuite ajouté Jr. à son nom pour honorer son père.

« L’Oscar m’a donné la possibilité de choisir de bons rôles dans des films comme Enemy, Sadat ou Aigle de fer », a déclaré M. Gossett dans le livre de Dave Karger de 2024, 50 Oscar Nights (50 soirées des Oscars).

Il a dit que sa statuette était entreposée.

« Je vais en faire don à une bibliothèque pour ne pas avoir à la surveiller, dit-il dans le livre. J’ai besoin de m’en libérer. »

M. Gossett est apparu dans des téléfilms tels que The Story of Satchel Paige, Backstairs at the White House, The Josephine Baker Story, pour lequel il a remporté un autre Golden Globe, et Roots Revisited.

Mais il a ajouté que gagner un Oscar ne changeait rien au fait que tous ses rôles étaient des seconds rôles.

Il a joué un patriarche obstiné dans la version de 2023 du long métrage La Couleur pourpre.

M. Gossett a lutté contre une dépendance à l’alcool et à la cocaïne pendant des années après sa victoire aux Oscars. Il est allé en cure de désintoxication, où on lui a diagnostiqué un syndrome de moisissures toxiques, qu’il a attribué à sa maison de Malibu.

En 2010, M. Gossett a annoncé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate, qui, selon lui, avait été détecté à un stade précoce. En 2020, il a été hospitalisé avec la COVID-19.

Il laisse dans le deuil ses fils Satie, producteur-réalisateur issu de son deuxième mariage, et Sharron, un chef qu’il a adopté après avoir vu l’enfant de sept ans dans une émission télévisée sur les enfants en situation difficile. Son cousin germain est l’acteur Robert Gossett.