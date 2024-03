Deux fois par mois, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine : l’auteur et comédien François Létourneau, dont la troisième et ultime saison de C’est comme ça que je t’aime vient de commencer sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Born Standing Up

« C’est un peu l’autobiographie de l’humoriste Steve Martin. Je trouve que c’est un des meilleurs livres que j’ai lus sur le show-business, sur ce que c’est qu’être un artiste, puis tout le travail qu’il y a derrière. En 1978, il faisait des shows et il était au top ; c’était l’humoriste aux États-Unis qui remplissait des stades. C’était tellement génial ce qu’il faisait qu’on peut penser que c’est tout simplement un génie. Mais quand on lit ce livre-là, on voit toutes les années de travail et de doute. C’est très inspirant. C’est sorti il y a quelques années et je suis en train de le relire parce que c’est drôle, aussi, et c’est très bien écrit. »

Born Standing Up Steve Martin Simon & Schuster 224 pages

The Age of Movies : Selected Writings of Pauline Kael

« C’est Quentin Tarantino qui parle souvent de cette critique de cinéma ; elle est considérée comme la plus grande critique de cinéma aux États-Unis. Elle a écrit beaucoup dans les années 1960, 1970, 1980 pour le New Yorker, puis elle a écrit plein de livres. Le livre est une recension de ses critiques à travers les années. Chaque critique est comme un objet littéraire en soi. C’est bien écrit et c’est vraiment une réflexion sur le film. J’aime bien relire ses critiques de films que j’ai aimés. Et c’est intéressant aussi d’avoir le point de vue de l’époque vis-à-vis des films comme E.T., de Steven Spielberg, Tootsie, de Sydney Pollack, qui est un de mes films préférés, ou Blue Velvet, de David Lynch. »

The Age of Movies : Selected Writings of Pauline Kael Pauline Kael Penguin Random House 864 pages

Que notre joie demeure

« Je me suis offert ce livre à Noël. Je trouve ça vraiment très, très bien écrit. Ce n’est pas un univers qui d’emblée m’intéresse, la haute bourgeoisie montréalaise – je me sens un peu dérouté [rires] –, mais j’ai beaucoup de plaisir à le lire. Je trouve ça fascinant ; il y a plein de détails, on sent qu’il s’inspire de vraies personnes, il y a des gens qu’on devine, aussi, il mélange le vrai et le faux. Je suis en train de le lire avec Yoga, d’Emmanuel Carrère, que mon fils m’a donné. J’avais beaucoup aimé L’adversaire. Dans ce livre, il a fait une retraite de yoga et il voulait écrire là-dessus, mais il a eu un épisode un peu psychotique et il a été diagnostiqué bipolaire. C’est vraiment intéressant. »