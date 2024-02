La Pastèque et la série Paul célèbrent leurs 25 ans cette année. Pour marquer le coup, des œuvres de Michel Rabagliati seront rééditées en « formule vacances », c’est-à-dire en format poche.

Le premier tome, sur le thème de l’adolescence, regroupera Paul a un travail d’été et Paul dans le Nord. Le second, « la famille », réunira quant à lui Paul en appartement et Paul à la pêche, qui compte certaines des pages les plus touchantes de Michel Rabagliati.

Un bonus mystérieux – « Pépin le clown et ses jeux » – a été ajouté pour susciter l’intérêt des lecteurs qui posséderaient déjà ces albums.

Les éditions de Paul « formule vacances » seront en librairie à compter du 23 mai.