Bien avant Underground Railroad, et bien loin de celui-ci

L’Intuitionniste est le premier roman de Colson Whitehead, publié à l’origine en 1999 et réédité dans cette traduction révisée. Écrit, donc, plus de 15 ans avant Underground Railroad et Nickel Boys, les chefs-d’œuvre qui lui ont permis d’être l’un des rares écrivains à avoir remporté deux prix Pulitzer.