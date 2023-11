Ce roman qui s’est retrouvé parmi les finalistes du prix Femina, cet automne, est une douce évocation de la vie de berger, qui fait rêver de montagnes et de grands espaces où l’on n’entendrait que les cloches des brebis tinter en bruit de fond.

Julien, qui se fait appeler John comme son grand-père, berger lui aussi, s’occupe d’un troupeau de moutons dans les montagnes du Jura, en France.

Il passe tout l’été en leur compagnie, dans une vieille cabane d’alpage à 1500 m d’altitude où seule son amoureuse lui rend visite. L’isolement a étiolé ses habiletés sociales et il a coupé les ponts avec les gens de son passé. Mais lorsqu’il apprend dans le journal qu’un ancien camarade d’école a été emprisonné pour meurtre, il se sent le devoir, pour une raison obscure, de contacter la compagne de celui-ci.

Sa décision viendra bouleverser la quiétude de son existence. Alors qu’il se rapproche d’elle, John se retrouve confronté à la personne qu’il a été 20 ans plus tôt. Peu à peu, il renonce à tout – ses projets, ses ambitions –, et se laisse entraîner dans une vie qui n’est pas la sienne. Peut-on réellement s’affranchir de ses complexes d’adolescent, de ses vieilles rancunes et jalousies ? Et comment trouver le courage de suivre sa propre voie ?

L’auteur du Roman de Jim explore ces questions à travers les choix d’un homme qui, hanté par le souvenir d’amitiés anciennes, devient à la fois amant et père de substitution. Une histoire qui se lit comme un chapitre dans la vie d’un être en quête de passion, qui finira par retrouver ce qu’il aime profondément.

Pierric Bailly sera en dédicace cette fin de semaine au Salon du livre de Montréal, en plus de participer à la table ronde Régler des comptes ?, en compagnie de Louis-Daniel Godin et Emmanuelle Pierrot, ce samedi à 10 h 30. Une rencontre avec Neige Sinno ainsi que leur éditeur chez P. O. L, Frédéric Boyer, est également prévue ce samedi soir, à 18 h 30, à la Librairie du Square d’Outremont.