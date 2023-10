Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Le Boréal lance la résidence d’écriture Marie-Claire-Blais

Les Éditions du Boréal, qui soulignent cette année leur 60e anniversaire, ont annoncé cette semaine le lancement de la résidence d’écriture Marie-Claire-Blais, en hommage à l’écrivaine qui s’est éteinte en novembre 2021. Cette résidence dotée d’une bourse de 1000 $ est destinée à toute personne de moins de 40 ans qui désire publier un premier livre de fiction en français (sans obligation de publication au Boréal). Celle-ci aura l’occasion de se consacrer pendant six mois (de janvier à juin 2024) à un projet d’écriture dans les nouveaux locaux de la maison, récemment déménagée dans le quartier Saint-Henri, où elle pourra profiter des conseils de l’équipe éditoriale.

L’Académie des lettres du Québec récompense Kevin Lambert

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Kevin Lambert

Le roman de Kevin Lambert Que notre joie demeure (publié chez Héliotrope) continue de se faire remarquer. Mercredi soir, il a remporté le prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec lors d’une cérémonie à Montréal, alors qu’on apprenait plus tôt cette semaine qu’il figurait parmi les huit finalistes pour le prix Médicis, en France. Dominique Fortier et son roman Les ombres blanches (Alto), ainsi que Dominique Scali et Les marins ne savent pas nager (La Peuplade) faisaient également partie des finalistes du prix Ringuet. L’Académie des lettres du Québec a par ailleurs décerné le prix Alain-Grandbois (poésie) à Joël Pourbaix pour Nuit noire (Le Noroît), le prix Marcel-Dubé (théâtre) à Isabelle Leblanc pour Rita au désert (Leméac), et le prix Victor-Barbeau (essai) à Alban Berson pour L’île aux démons (Septentrion). Une bourse de 1500 $ est remise à chacun des lauréats, avec une œuvre de l’artiste Michel Goulet.

Une bourse de Concordia en littérature

La Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia a lancé une nouvelle bourse de recherche pour aider de nouvelles diplômées en études supérieures à lancer leur carrière littéraire et pour appuyer la relève féminine en littérature. La première lauréate du prix Susan-Jeanne-Briscoe est Maria Isabel Martinez. Elle recevra une bourse de 35 000 $ pour mener à terme son projet de création.

Dernier week-end pour Québec en toutes lettres

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE L’autrice Audrée Wilhelmy

Le festival littéraire Québec en toutes lettres conclut sa 14e édition ce dimanche, dans la capitale, et il n’est pas trop tard pour s’inscrire aux nombreuses activités gratuites autour de la littérature. Au programme cette fin de semaine, des tables rondes à la Maison de la littérature (sur les écritures épistolaires ou encore le rôle de la mémoire dans la littérature), ainsi que des escales gourmandes en librairie avec Audrée Wilhelmy et Gabrielle Filteau-Chiba, parmi tant d’autres.

Tous des loups, meilleur roman policier de l’année

IMAGE FOURNIE PAR FIDES Tous des loups

La Société du roman policier de Saint-Pacôme a décerné son prix annuel à Tous des loups, de Ronald Lavallée (paru chez Fides l’an dernier). Remise lors du gala du 14 octobre, la récompense est accompagnée d’une bourse de 3000 $. Le polar de l’auteur manitobain a été retenu parmi les 42 titres soumis par des éditeurs québécois et franco-canadiens. Le dernier souffle est le plus lourd, de Catherine Lafrance (Druide), et La sainte paix, d’André Marois (Héliotrope), figuraient également parmi les trois finalistes.

Rencontre avec Pierre Bayard

PHOTO PATRICE NORMAND, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE MINUIT Le professeur et essayiste français Pierre Bayard

L’auteur de Hitchcock s’est trompé, le professeur et essayiste français Pierre Bayard, sera de passage à Montréal la semaine prochaine, le temps de deux rencontres. La première, autour de son œuvre, se tiendra le 26 octobre à 11 h, au pavillon Lionel-Groulx de l’Université de Montréal. Puis, le 27 octobre, il sera à la librairie du Square d’Outremont, dès 17 h 30, pour discuter de son livre consacré au célèbre film d’Alfred Hitchcock Fenêtre sur cour, qui vient de paraître aux Éditions de Minuit. Des extraits du film seront aussi projetés pour l’occasion.