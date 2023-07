Lancée il y a plus de 10 ans, la série de romans jeunesse La vie compliquée de Léa Olivier se terminera cette année avec la parution de deux derniers tomes d’ici la fin de 2023, a annoncé lundi la maison d’édition Les Malins.

Les fans de Léa, Marilou, Alex et Félix pourront retrouver leurs personnages préférés dans deux ultimes romans, nommés tout simplement L’avant-dernier et Le dernier. Les 17e et 18e tomes paraîtront respectivement le 27 juillet et le 15 novembre.

En entrevue avec La Presse en août dernier, l’autrice Catherine Girard-Audet indiquait vivre « des sentiments super contradictoires » à l’approche de la fin de sa série devenue un véritable phénomène littéraire. « D’un côté, je suis tellement reconnaissante de tout ce qui m’est arrivé par rapport à ce personnage-là et à cette série-là. D’un autre côté, je suis excitée de passer à autre chose », avait-elle confié.

En 12 ans, 1,7 million d’exemplaires des aventures de Léa Olivier ont été vendus dans le monde. Traduits en 12 langues et distribués dans 25 pays, les romans ont été adaptés en bande dessinée et en émission de télévision.

Catherine Girard-Audet prépare actuellement une nouvelle série jeunesse pour adolescents, prévue pour la fin de 2024, indique sa maison d’édition.