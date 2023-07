Extrait d’Un été au chalet. Texte de Catherine Girard-Audet et d’Aluna, illustrations de Lorena Calderón.

Six livres pour s’évader cet été

L’été, saison parfaite pour s’évader un livre à la main ! En voyage, au chalet, au parc ou au camp de jour, voici une sélection d’histoires pour les petits et les plus grands.

Amour au chalet

IMAGE LORENA CALDERÓN, FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Extrait Un été au chalet. Texte de Catherine Girard-Audet et d’Aluna, illustrations de Lorena Calderón.

Déçue que son grand frère ne passe pas les vacances au chalet avec ses parents et elle, Emma craint de s’ennuyer pendant les trois prochaines semaines. La rencontre du jeune Loïc lui fera vivre une foule d’émotions, certaines agréables, d’autres moins. Adaptation d’un roman de Catherine Girard-Audet, cette bande dessinée joliment illustrée parle de premier amour, d’amitié et des joies des soirées d’été.

Un été au chalet Texte de Catherine Girard-Audet et d’Aluna, illustrations de Lorena Calderón Éditions Les Malins Dès 7 ans

Une semaine au camp

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Bienvenue au camp catastrophe. Texte de Valérie Fontaine, illustrations de Sylvain Cabot.

Une semaine au camp de vacances, ça devrait être amusant, non ? Malheureusement pour Adèle, rien ne se déroule comme prévu lors de la première journée : elle n’est pas dans le même dortoir que sa sœur, son moniteur lui fait peur et les garçons de son groupe sont turbulents. Et ce n’est, hélas, qu’un début… Comme les autres titres de la nouvelle collection « Zèbre à roulottes », ce court roman est agrémenté de petits jeux, comme de drôles de jeux-questionnaires ou des labyrinthes. Quelle belle idée !

Bienvenue au camp catastrophe Texte de Valérie Fontaine, illustrations de Sylvain Cabot Éditions Bayard Dès 7 ans

Crampons aux pieds à Barcelone

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Un été à Barcelone, de Gabriel Anctil

Émile a vraiment de la chance. Cet été, son petit frère Léo et lui participeront à un camp de soccer… à Barcelone ! Le jeune de 12 ans a du mal à croire qu’il enfilera ses crampons dans la ville de son équipe préférée. Le camp sera exigeant mais lui permettra de faire la rencontre d’une certaine Paulina. À travers le récit d’Émile, on découvre une foule d’informations sur l’architecture, l’histoire et la gastronomie de la capitale catalane. Pas besoin d’être fan de soccer pour dévorer ce roman qui donne l’envie de voyager.

Un été à Barcelone Gabriel Anctil Éditions Les Malins Dès 10 ans

En voyage en Gaspésie avec Frida

IMAGE CARA CARMINA, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Frida en Gaspésie. Texte de Sophie Faucher, illustrations de Cara Carmina.

Ce n’est pas la première fois que Sophie Faucher et Cara Carmina explorent l’univers de Frida Kahlo. Dans ce nouvel album, l’autrice et comédienne a imaginé la célèbre peintre en voyage en Gaspésie. En compagnie de sa jeune correspondante Claudine, la petite Frida admire le rocher Percé, pêche le maquereau, rencontre La Bolduc et apprend une foule d’expressions québécoises. Elle observe même une aurore boréale, représentée dans le livre par une page qui brille dans le noir.

Frida en Gaspésie Texte de Sophie Faucher, illustrations de Cara Carmina Éditions Édito Jeunesse Dès 4 ans

L’apport de la musique

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La mélodie de l’été, d’Émilie Rivard

C’est avec un sentiment de joie et d’apaisement qu’une jeune violoniste retourne au camp musical Saint-Alex cet été encore. « Mon cœur se calme. Il est chez lui », affirme l’héroïne à son arrivée. Dans ce roman poétique, on suit la musicienne dans ses activités quotidiennes tout en étant témoin de ses questionnements. « Qu’est-ce que ça donne de répéter toute une éternité si on ne veut pas en faire un métier ? », se demande-t-elle. La réponse qu’elle découvre est lumineuse.

La mélodie de l’été Émilie Rivard Éditions Les Z'ailées Dès 8 ans

Insectes sous la loupe

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Insectes et bestioles du Québec. Texte de Rhéa Dufresne, illustrations de Florence Sabatier.

On aime beaucoup la collection « Mes docus pour emporter » qui invite les enfants à découvrir la nature du Québec. Deux nouveaux titres sont récemment parus, dont celui sur les insectes. Comment différencier l’abeille, le bourdon et la guêpe ? Pourquoi la mante religieuse s’appelle-t-elle ainsi ? Qu’est-ce qui caractérise le scarabée japonais ? À travers sa lecture, l’entomologiste amateur trouvera réponse à toutes ces questions. Un livre qui l’accompagnera assurément lors de sa prochaine excursion en forêt afin de mieux repérer papillons, fourmis et compagnie.