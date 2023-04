Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Les livres envahissent Québec

La littérature sera à l’honneur à Québec, du 12 au 16 avril, alors que se dérouleront simultanément le Salon international du livre de Québec et le festival Québec BD. Le premier évènement se tiendra au Centre des congrès où seront réunis plus de 1000 auteurs et quelque 350 maisons d’édition. Les visiteurs pourront notamment être témoins de discussions croisées entre écrivains sur des thèmes d’actualité. Par exemple, Marie Laberge et Chrystine Brouillet échangeront sur la place qu’occupe la violence dans leurs œuvres. Le festival Québec BD, quant à lui, se déploiera aux quatre coins de la ville. Une classe de maître avec Jean-Louis Tripp, une lecture dessinée originale du roman Géolocaliser l’amour de Simon Boulerice ou encore un grand quiz sur le neuvième art comptent parmi les nombreuses activités organisées.

Véronique Larocque, La Presse

Un prix outre-mer pour Roxanne Bouchard

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Roxanne Bouchard

Huit ans après sa sortie au Québec chez VLB éditeur, le roman Nous étions le sel de la mer, de Roxanne Bouchard, connaît un second souffle de l’autre côté de l’Atlantique. La première enquête de l’inspecteur Joaquin Moralès vient de remporter le prix des lecteurs Quais du polar/Journal du dimanche, en France, où il a été publié l’an dernier. Cette récompense est remise au meilleur polar francophone de l’année.

Véronique Larocque, La Presse

Des nouveautés à découvrir

Parmi toutes les nouvelles parutions qui arrivent ces jours-ci en librairie, en voici quelques-unes qui ont attiré notre attention.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Louise Tremblay d’Essiambre a une toute nouvelle série pour les fans de romans historiques. À la croisée des chemins nous entraîne au cœur d’une famille bilingue de Sherbrooke, alors que les répercussions de la Seconde Guerre mondiale commencent à se faire sentir au Québec. (Saint-Jean Éditeur, 368 pages)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Valérie Chevalier, qui a signé les romans Tu peux toujours courir et Tu peux toujours rester, se lance ici dans un roman d’apprentissage drôle et touchant avec Rose des vents. Destiné aux 14 ans et plus, il suit la quête d’une adolescente qui dresse une liste de choses à accomplir pour vivre sans regret. L’autrice sera au Salon du livre de Québec les 14 et 15 avril. (Hurtubise, 264 pages)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Maureen Martineau, Patrick Senécal, Martin Michaud, Arjun Basu… 16 auteurs francophones et anglophones d’ici ont uni leurs plumes pour raconter le côté sombre de Montréal dans Noir Montréal, un recueil de nouvelles noires et urbaines. Un projet intéressant qui s’inscrit dans le cadre de la série amorcée avec Brooklyn Noir, il y a 20 ans, et qui fait depuis le tour des villes du monde. (Saint-Jean Éditeur, 378 pages)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR En attendant que le film Cœur de slush arrive en salle à l’été, une édition de luxe du best-seller de Sarah‐Maude Beauchesne atterrira le 12 avril en librairie. Cette édition bonifiée comprend, en plus de l’intégralité du roman, une introduction de l’autrice, des extraits inédits du scénario ainsi que des photos du tournage du film. (Hurtubise, 264 pages)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Distanciation physique, défense du français, grève étudiante… Dans Motifs raisonnables, l’artiste et illustrateur Clément de Gaulejac a sorti sa plume pour revenir en caricatures sur les évènements les plus marquants des 10 dernières années, avec textes et photos pour rappeler le contexte. Le trait de crayon est aussi vif que son trait d’esprit – sourires assurés. (Écosociété, 248 pages)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Dans Asymétrique, l’autrice connue sous le surnom de Bleuet atypique, Valérie Jessica Laporte, a choisi la voie de la fiction pour nous transporter dans la tête d’une personne autiste, avec l’histoire d’une préadolescente « différente ». Il s’agit officiellement de la suite de son précédent roman, Méconnaissable, mais les deux titres peuvent se lire indépendamment. (Libre Expression, 216 pages)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Ce beau livre à la couverture rigide est le fruit de 15 ans de travail et d’une collaboration unique entre la chercheuse et artiste Andrée Martin et la photographe Dominique Malaterre. Abécédaire du corps dansant comprend de superbes photographies en noir et blanc et en couleurs accompagnées d’une exploration en mots de la création artistique sous diverses formes. (Éditions du passage, 264 pages) 1 /7













Laila Maalouf, La Presse

La lauréate du prix Québec-France au Salon du livre de Québec

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Caroline Hinault

C’est la Française Caroline Hinault qui a remporté le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2023 pour son premier roman Solak (paru aux Éditions du Rouergue). Le prix lui sera remis le 14 avril au Salon international du livre de Québec. Ce polar raconte un drame qui survient sur une presqu’île au nord du cercle polaire, où cohabitent un scientifique idéaliste et deux militaires au passé trouble. Caroline Hinault sera en dédicaces au Salon en plus de participer à une rencontre avec les autrices Isabelle Lafortune et Romane Bladou.

Les lauréats du prix Espiègle dévoilés

IMAGES FOURNIES PAR LES MAISONS D’ÉDITION Les deux livres lauréats du prix Espiègle 2023 : Le plus petit sauveur du monde et Entre le lapin et le renard

La septième cérémonie de remise du prix Espiègle, le prix des bibliothèques scolaires du Québec, a eu lieu la semaine dernière. Le collaborateur de La Presse Samuel Larochelle et l’illustratrice Eve Patenaude sont les lauréats dans la catégorie Bibliothèque scolaire du primaire. Leur livre Le plus petit sauveur du monde, qui parle d’écoanxiété, a séduit le jury. Du côté des écoles secondaires, c’est Entre le lapin et le renard, livre sur les relations amoureuses toxiques écrit et illustré par Nathalie Lagacé, qui a été récompensé.

Véronique Larocque, La Presse

Une balado avec Blaise Ndala

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Blaise Ndala

L’écrivain d’origine congolaise Blaise Ndala, qui a signé les romans J’irai danser sur la tombe de Senghor (aux Éditions L’Interligne) et Dans le ventre du Congo (chez Mémoire d’encrier), s’entretient avec l’auteur Ian Thomas Shaw dans une balado qui s’attarde sur ses influences et son écriture, en plus de revenir sur son parcours, de la République démocratique du Congo à Ottawa, où il travaille également comme juriste. À écouter sur le site des éditions L’Interligne.

Laila Maalouf, La Presse

Contes et légendes pour jeunes lecteurs

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Les deux premiers titres de la collection « Perdre le nord »

La maison d’édition Planète rebelle propose une toute nouvelle collection jeunesse de romans illustrés : « Perdre le nord ». Destinée aux enfants de 7 à 12 ans, elle rassemble des contes contemporains qui transportent les jeunes lecteurs dans des territoires réels ou inventés. Deux titres viennent d’être lancés. O’la traversée, de Nadine Walsh et de Julie Rocheleau, raconte le périple vers le Canada d’une jeune Irlandaise qui découvre d’étonnants passagers clandestins sur le navire à bord duquel elle voyage. De son côté, le roman Les aventures de Sam, de Philippe Garon et d’Enzo, parle de créatures étranges qui vivent en Gaspésie.

Véronique Larocque, La Presse