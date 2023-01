(New York) Russell Banks, écrivain de fiction récompensé pour ses romans comme Affliction et The Sweet Hereafter, est mort à l’âge de 82 ans.

Hillel Italie Associated Press

M. Banks, également professeur émérite à l’Université de Princeton, s’est éteint samedi dans le nord de l’État de New York alors qu’il suivait des traitements contre le cancer, a déclaré son rédacteur en chef, Dan Halpern, à l’Associated Press.

Né à Newton et élevé dans le Massachusetts et le New Hampshire, Russell Banks était un héritier autoproclamé d’écrivains du XIXe siècle tels que Nathaniel Hawthorne et Walt Whitman et aspirait à saisir l’esprit du pays. Fils d’un plombier, il écrivait souvent sur les familles de la classe ouvrière et sur ceux qui étaient morts en essayant de s’en sortir.

M. Banks vivait une partie de l’année en Floride et, pendant un certain temps, avait une maison en Jamaïque, mais il était essentiellement un homme du Nord. La neige tombait souvent dans sa fiction, que ce soit sur la communauté du nord de l’État de New York déchirée par un accident d’autobus dans The Sweet Hereafter ou sur le policier désespéré et divorcé du New Hampshire défait par ses fantasmes paranoïaques dans Affliction.

Ses histoires se déroulaient souvent dans les communautés rurales et hivernales de son Nord-Est natal, où le romancier racontait les rêves et les échecs de chacun, passant des déboires des cols bleus modernes à l’histoire de l’abolitionniste radical John Brown dans Cloudsplitter.

C’est en 1985 que Russells Banks connaît une véritable percée avec Continental Drift. Il y raconte l’histoire de Bob Dubois, un réparateur de brûleurs au mazout, qui fuit son New Hampshire natal et se lance en affaires avec son frère nanti en Floride, pour apprendre ensuite que celui-ci était aussi pauvre que lui.