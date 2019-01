Un avant-goût du Festival TransAmériques

On savait déjà que l'ex-enfant terrible du théâtre québécois, Wajdi Mouawad, ouvrira cette 13e édition avec sa pièce Tous des oiseaux, créée au Théâtre de La Colline à Paris, en novembre dernier.

Or, le FTA a aussi dévoilé une autre importante pièce de sa programmation: SOIFS Matériaux, l'adaptation théâtrale de Soifs, l'immense cycle romanesque (10 livres) de Marie-Claire Blais. La production sera créée à l'Espace Go et dirigée par les têtes chercheuses du Théâtre Ubu: Stéphanie Jasmin et Denis Marleau. Elle réunira plus de 25 comédiens et musiciens sur scène, dont Anne-Marie Cadieux, Sophie Cadieux, Emmanuel Schwartz, Dominique Quesnel, Philippe Brault, Jérôme Minière...

Autre moment fort attendu, Constituons ! de et avec Christian Lapointe. Cet ambitieux projet de l'artiste de Québec de «doter le Québec de sa première constitution et de redonner au théâtre sa fonction d'agora-civique» verra le jour au Théâtre d'Aujourd'hui, du 1er au 4 juin.

De l'Afrique

En primeur nord-américaine, le chorégraphe du Burkina Faso, Serge Aimé Coulibaly, présentera Kalakuta Republik au Monument-National, un hommage au mythique musicien africain, Fela Kuti. Autre spectacle étranger, Granma. Trombones de La Havane du collectif Rimini Protokoll (qui avait créé 100 % Montréal au FTA en 2017). La compagnie suisse-allemande spécialisée en théâtre documentaire scrute, dans cette pièce, la réalité cubaine vue à travers les yeux des «petits-enfants» de la Révolution de Fidel Castro.

Côté danse québécoise, on a hâte de voir la nouvelle chorégraphie de Danièle Desnoyers et sa compagnie, UNFOLD 7 perspectives, qui sera à l'affiche de l'Édifice Wilder dès le 30 mai.

Les billets des spectacles sont en vente à l'unité dès maintenant. Toutefois, le FTA proposera aussi des forfaits de 4, 8 ou 12 spectacles, disponibles après le dévoilement de l'ensemble de la programmation, le 19 mars prochain.

La FTA se tiendra à Montréal du 22 mai au 4 juin 2019

Infos: fta.ca