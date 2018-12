Dévoilement de quatre concerts au Festival de Lanaudière

Six semaines après avoir amorcé son mandat, Renaud Loranger inscrit à la 42e saison du Festival de Lanaudière deux concerts de l'Orchestre symphonique de Montréal et deux de l'Orchestre Métropolitain, respectivement dirigés par Kent Nagano et Yannick Nézet-Séguin. Les pianistes Seong-Jin Cho et Marc-André Hamelin se produiront en tant que solistes avec l'OM, la violoniste Veronika Eberle avec l'OSM.

Successeur de Grégory Charles, le nouveau directeur artistique de l'événement était de passage à La Presse, ce vendredi 7 décembre, afin d'y dévoiler ses premières prises de l'été 2019.

« Il faut s'assurer que les partenaires historiques du festival soient très présents, je pense notamment à l'OSM et l'OM. Ainsi, l'OSM aura une place de choix pour les deux derniers étés de Kent Nagano à sa direction. Il en sera de même pour l'OM ; notre Yannick Nézet-Séguin jouit d'une grande réputation internationale, il est quand même le directeur musical du Metropolitan Opera ! On s'attend donc à ce que nos liens avec ces deux orchestres se maintiennent et se solidifient », a souligné Renaud Loranger.

Vainqueur du Concours international de piano Frédéric-Chopin en 2015 (la même année que Charles Richard-Hamelin), le pianiste coréen Seong-Jin Cho se produira avec l'OM, soit le vendredi 26 juillet, 20 h ; il interprétera alors le Concerto pour piano no 4 de Ludwig van Beethoven. Yannick Nézet-Séguin dirigera également la Symphonie no 7 d'Anton Bruckner, un compositeur qu'il a exploré à fond comme on le sait. Le même week-end, soit le dimanche 28 juillet, 14 h, le grand pianiste québécois Marc-André Hamelin jouera avec l'OM dans un même programme les concertos pour piano no 1 et no 2 de Johannes Brahms, un exploit en soi.

Le vendredi 2 août, 20 h, l'OSM. Kent Nagano et la violoniste Veronika Eberle seront à l'Amphithéâtre : de Johannes Brahms, seront joués les Danses hongroises et le Concerto pour violon, le tout coiffé de la Symphonie no 5 d'Antonín Dvorák. Le week-end de l'OSM se conclura le lendemain samedi 3 août, 20 h, avec l'exécution de la Symphonie no 3 de Gustav Mahler.

Les billets sont d'ores et déjà mis en vente au www.lanaudiere.org, à la billetterie de la Place des Arts, au 514 842-2112 et au 1866 842-2112, ou à www.placedesarts.com. Quant à la programmation complète du 42e Festival de Lanaudière, elle sera dévoilée le printemps prochain.