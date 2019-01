Bad Religion et Pennywise au festival '77

Nombreux seront les amateurs du genre, et surtout les nostalgiques du mouvement californien, à sauter dans tous les sens en apprenant que deux grands noms trônent en haut de l'affiche, à savoir Bad Religion et Pennywise, aux côtés de Streetlight Manifesto.

Pour remonter encore plus loin dans le passé, The Exploited, Anti-Nowhere League et Avengers seront aussi de la partie.

Autres groupes qui participeront à l'aventure: Bigwig, Wavves ou encore Four Year Strong, ainsi que les locaux québécois Mute et Sudden Impact.

On annonce aussi la mise sur pied d'une petite zone commerciale répondant au doux nom de «Marché Aux Punx» dans l'enceinte du festival, qui aura lieu le 26 juillet prochain dans l'île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau, sur le site historique qui a été réaménagé par la Ville.

Les billets seront mis en vente dès demain.

https://www.77montreal.com/fr/