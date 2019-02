Vingt ans d'hivers illuminés à Montréal en Lumière

Silvia Galipeau, Marie Tison, Alexandre Vigneault, STÉPHANIE VALLET

La Presse La Presse Montréal en lumière a 20 ans. À la veille de l'événement, voici quelques suggestions de spectacles et sorties, à faire et à consommer entre grands ou en famille.

Festivités familiales Le site extérieur de Montréal en lumière regorge d'activités variées, gourmandes, festives et gratuites. Le rendez-vous des familles est sans l'ombre d'un doute la Grande Roue, la glissade urbaine de plus de 100 m, et la Tyrolienne, qui s'envole sur plus de 180 m, au-dessus du site. Pour ne pas attendre en file pour rien, prévoyez le coup et réservez votre «spot». Les places sont disponibles dès 17 h, la veille de votre visite.

Agrandir Une oeuvre du parcours Illuminart en 2017 Photo Olivier Jean, Archives La Presse

Illuminart Incontournable et emblématique de Montréal en lumière, le circuit Illuminart, conjuguant art, création et lumières, est de retour au centre-ville. Au menu cette année: 15 projets d'artistes, ingénieurs, graphistes et vidéastes d'ici et d'ailleurs, à la fois lumineux, interactifs, voire immersifs. Un rendez-vous magique au coeur de la ville la nuit. Habillez-vous chaudement pour profiter pleinement du parcours. On recommande aux spectateurs de commencer le parcours à l'angle des rues Balmoral et Sainte-Catherine. Au Quartier des spectacles, du jeudi au dimanche, de 17 h 30 à 23 h.

Agrandir Le parc national de l'Archipel-de-Mingan Photo fournie par Parcs Canada

Voyage sur la Côte-Nord La Côte-Nord est à l'honneur cette année. L'équipe du Festival des hivernants de Sept-Îles recrée l'atmosphère d'un vieux poste de traite de fourrure, où se croisent les communautés innue et allochtone. Le groupe de Keven Landry, de Havre-Saint-Pierre, est également sur place pour offrir des chansons country-folk, tout comme Parcs Canada, qui veut faire connaître le parc national de l'Archipel-de-Mingan. À l'angle des rues De Bleury et Sainte-Catherine, les 21 et 22 février de 17 h à 23 h, et les 23 et 24 février de 14 h à 23 h.

Agrandir Le duo Alfa Rococo sera au Chalet Bell, le 21 février, à 21 h. Photo François Roy, archives La Presse

Alfa Rococo La musique d'Alfa Rococo a toujours vogué entre la pluie et le beau temps et c'est dans cette dualité qu'elle trouve l'harmonie de ses éléments, pour paraphraser la chanson Apprivoiser le vent, troisième chanson de l'album L'amour et le chaos. Justine Laberge et David Bussières transportent leur pop dansante au Chalet de la place des Festivals, ce qui veut dire que ceux qui braveront le froid auront de quoi se réchauffer. Au Chalet Bell, le 21 février, 21 h.

Agrandir Il sera possible de jouer au hockey à l'extérieur dans le cadre de Montréal en lumière. Photo David Boily, archives La Presse

Le sport, c'est la santé Trois sports d'hiver sont à l'honneur en plein centre-ville: le hockey, le curling et le ski à bosses. Les athlètes en herbe peuvent tester leurs habiletés dans trois installations amusantes inspirées de ces sports. On peut affronter le défi seul ou en équipe. S'il est possible de remporter des prix, le plaisir, lui, est garanti. À la Zone sportive RBC, les 21 et 22 février de 17 h à 23 h, les 23 et 24 février de 14 h à 23 h, les 28 février et 1er mars de 17 h à 23 h, et les 2 et 3 mars de 14 h à 23 h.

Agrandir Zach Zoya sera en spectacle au Chalet Bell, le 23 février, à 20 h. Photo Marco Campanozzi, Archives La Presse

Zach Zoya Étoile montante du rap anglophone québécois, Zach Zoya a lancé l'été dernier Misstape, un mini album créé de concert avec High Klassified, un des beatmakers les plus populaires du moment. Surnommé par certains le «Drake québécois», l'artiste de 19 ans originaire de Rouyn-Noranda montera sur scène dans le cadre de Montréal en lumière. À ne pas manquer pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui écoutent déjà en boucle les titres Who Dat ou Barely. Au Chalet Bell, le 23 février, 20 h.

Agrandir Melissa McClelland et Luke Dourcet forment un couple et le groupe Whitehorse. Photo Chris Young, Archives La Presse Canadienne

Whitehorse Il s'appelle Whitehorse, mais c'est une fausse piste: ce groupe formé autour du couple Melissa McCelland et Luke Doucet vient plutôt de l'Ontario. Ce n'est pas le seul détour que prennent ces deux auteurs-compositeurs. Sur des fondations americana, ils érigent des chansons aux textures affirmées, mais aux atmosphères soignées qui, sur The Northern South Vol. 2, flirtent avec le blues. Le couple passe par Montréal juste avant des spectacles à... Whitehorse! À L'Astral, le 23 février, 20 h.

Agrandir L'artiste de cirque Marianne Trenka Photo tirée du compte YouTube Marianne Trenka