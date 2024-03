François Dompierre a composé les musiques d’une soixantaine de films. On lui doit des œuvres sérieuses, quelques fleurons de notre chanson et des ritournelles publicitaires qui ont marqué notre imaginaire à tout jamais.

Chez lui, dans la pièce où un piano à queue côtoie un petit centre multimédia, une bibliothèque croule sous les Félix, les Génie et autres trophées. Ce compositeur pourrait se la jouer grand prince entre deux expériences culinaires, l’autre passion qui nourrit sa vie. Mais ce n’est pas son genre.

C’est donc dans la plus grande discrétion qu’il a créé l’œuvre sans doute la plus importante de sa carrière. Un requiem, un vrai de vrai, avec 12 parties en latin dont il peut décortiquer tous les sens avec une évidente passion. Le Requiem de François Dompierre, qui sera créé en première mondiale les 8 et 9 juin à Montréal et à Québec, est né au cours de l’année 2023. Son écriture a nécessité sept mois.

J’ai eu l’immense plaisir d’entendre le résultat en compagnie du compositeur. Avis aux mélomanes, empressez-vous de mettre la main sur des billets.

Grandiose, émouvante, imposante, prenante, évocatrice d’images... Tous ces qualificatifs défilent dans notre tête en découvrant cette œuvre qui ira maintenant rejoindre les autres requiems composés par Mozart, Verdi, Fauré, Berlioz ou Britten.

« Je portais cela en moi depuis de nombreuses années, raconte François Dompierre. Jeune, je faisais partie d’une chorale et j’ai été organiste. Je trouve que c’est un texte fondateur de notre culture qui demeure extrêmement moderne quand on songe à ce que l’on vit en ce moment. Ça parle de tous les sentiments des humains : la pitié, la colère, l’envie, la joie, l’amour, le souvenir... »

François Dompierre n’a pas eu peur d’emprunter différentes avenues musicales au cours de sa longue carrière. Ce Requiem, qui revêt un cadre classique, contient toutefois la présence du compositeur dans chacune de ses parties.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Enregistrement du disque du Requiem de François Dompierre à la Maison symphonique.

Je n’ai pas essayé de chausser d’autres souliers. Je suis resté dans mes affaires à moi. J’ai voulu faire une œuvre sincère. François Dompierre

Il a raison de dire cela. En ce sens, cette œuvre est une véritable offrande au public.

C’est à la suggestion de Francis Choinière, directeur artistique et chef de l’Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes (OPCM), avec lequel François Dompierre a enregistré le disque Phonèmes, que l’impulsion de cette œuvre est venue. Cinquante ans séparent Dompierre et Choinière et pourtant, un lien de confiance basé sur une admiration mutuelle unit les deux hommes.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Francis Choinière, directeur artistique et chef de l’Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes

C’est à ce jeune chef de 27 ans que François Dompierre a confié l’enregistrement de son Requiem. Cela s’est fait à la Maison symphonique à la fin du mois de janvier. J’ai eu le privilège d’assister à cet instant magique qui, en plus des musiciens et des choristes de l’OPCM, a rassemblé la soprano Myriam Leblanc, le ténor Andrew Haji et le baryton Geoffroy Salvas.

François Dompierre n’a pas attendu qu’une maison de disques lève la main. Il a pris les devants et assumé à lui seul les frais de cet enregistrement. Il ne souhaite pas dévoiler le montant, mais je peux vous dire que c’est énorme. « Je trouvais important de conserver cette œuvre. Pourquoi ? Je ne le sais pas. J’ai 80 ans et je me suis dit que j’allais me payer ça. Je suis le producteur de ce projet et ça me rend heureux. »

Ce n’est pas la première fois que François Dompierre prend un tel risque. Au milieu des années 1970, il a hypothéqué sa maison pour produire le disque Dompierre sur lequel figure l’immense succès Saute-Mouton. On devine la suite de l’histoire. « Parfois, mon instinct me dit de poser un tel geste. Sinon, je vais faire quoi ? Aller prendre mon café chez McDo et lire mon journal ? »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le chef d’orchestre Francis Choinière dirige son équipe durant l’enregistrement du Requiem de Dompierre.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Partition de l’œuvre de Dompierre

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le chœur au travail





Au cours de notre conversation, le compositeur a laissé tomber l’expression « œuvre testament ». J’ai du mal à croire que cette composition sera la dernière de ce créateur qui semble ne pas avoir d’âge. « Je n’en sais rien. Mais ce que je peux dire, c’est que je suis très fier du résultat. Humblement, je crois que c’est ce que j’ai fait de mieux dans ma carrière. »

Maintenant que l’enregistrement du Requiem existe, François Dompierre souhaite trouver une maison qui prendra en charge la mise en marché et la distribution de cet enregistrement (des discussions sont en cours). Et si un partenaire lui proposait de l’aider à porter bien haut cette œuvre, je crois qu’il ne dirait pas non.

À quelques mois de la création sur scène de son requiem, François Dompierre ne craint pas de dire qu’il est un peu nerveux. Pour les représentations prévues en juin à la Maison symphonique et au Palais Montcalm (au cours desquelles le Requiem de Fauré sera également interprété), Francis Choinière sera au pupitre face à l’OPCM. Pour l’occasion, le chœur sera composé d’une centaine de voix.

« Je trouve mon plaisir dans la composition. Pour le reste, la réaction des critiques et du public me préoccupe moins que lorsque j’avais 30, 40 ou 50 ans. Mon bon ami Denys Arcand pense comme moi. C’est sûr qu’on préfère que les gens nous aiment, mais on accepte l’idée que ce n’est pas tout le monde qui va nous applaudir. Ce qui compte pour moi en ce moment, c’est que cette œuvre se fasse connaître. »

Consultez la page du spectacle à Montréal

Consultez la page du spectacle à Québec