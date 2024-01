La chose n’est pas très connue, mais depuis l’année de sa création, en 1935, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a accumulé assidument des milliers d’objets et de documents qui témoignent de sa riche histoire.

Vous pensez bien que j’ai accepté avec joie l’invitation de l’OSM à aller fouiner dans la salle où sont entreposés ces photographies, enregistrements, correspondances, contrats, télégrammes, programmes et autres artéfacts.

Concerts populaires Desjardins

J’ai eu droit à cette visite privilégiée à l’occasion du lancement des célébrations entourant la 90e saison de l’OSM qui prendra officiellement son envol l’automne prochain. Pour donner le coup d’envoi à ces festivités, un évènement spécial aura lieu le 16 janvier prochain.

Mais revenons d’abord en arrière, quelque part en 1934, et retrouvons-nous lors d’une réunion en compagnie d’Athanase David, alors député libéral dans Terrebonne à Québec (il est le grand-père de Françoise, Hélène, Pierre et Charles-Philippe), sa femme Antonia Nantel, le critique musical Henri Letondal, de même qu’Ernest Tétraut, Victor Doré, Ubald Boyer et Jean Lallemand. Car c’est à ces mélomanes influents et déterminés que nous devons l’existence de cet orchestre, l’une des grandes fiertés québécoises.

Certains de ces membres fondateurs gravitent alors autour du Montreal Orchestra, une formation composée en grande partie de musiciens s’étant retrouvés sans emploi après l’arrivée du cinéma sonore. Jugeant que cet orchestre servait mal les musiciens et les mélomanes francophones, le groupe décide de prendre ses distances pour créer les Concerts symphoniques de Montréal (le nom de l’OSM viendra en 1954).

Cahier pédagogique en vue d'une série de matinées scolaires datant de 1936. L'écolier découvrait ses billets pour l'ensemble de la saison.

Pour lancer cette entreprise, le comité organisateur prend les grands moyens et entreprend de rapatrier Wilfrid Pelletier, qui est attaché au Metropolitan Opera, à New York, depuis plusieurs années. Enthousiasmé par ce défi, le chef accepte cette offre et revient vivre dans sa ville natale.

Le premier concert des CSM est offert le 14 janvier 1935 à l’auditorium de l’école Le Plateau, située dans le parc La Fontaine. Des travaux totalisant 22 000 $ servent à rénover la salle afin qu’elle puisse mieux accueillir l’orchestre et ses musiciens. Il en coûte alors 5 $ pour s’abonner aux six concerts de la saison.

Cette fabuleuse histoire sommeille aujourd’hui dans les salles d’archives et de partitions de la Maison symphonique. Elle prend la forme de dizaines de milliers de documents qui, lorsqu’on se met à les feuilleter, garantissent des frissons. Il faut voir le soin avec lequel on préparait dès 1935 les programmes destinés aux matinées scolaires (une idée de Wilfrid Pelletier). Des billets de concert sont encore présents dans certains feuillets.

Programme d'un concert du Festival de musique de Montréal, en 1939

Programme du concert du 14 janvier 1935 marquant la première saison de l'OSM. Rosario Bourdon était au pupitre.

Premier logo de l'Orchestre symphonique de Montréal

Lettre de Claude Robillard, directeur des parcs à la Ville de Montréal, qui donne son accord afin que l'OSM puisse entreposer des chaises pliantes en vue d'un concert d'été en 1953

Télégramme de Maurice Duplessis, datant de 1951, dans lequel il dit à Pierre Béique, administrateur de l'OSM, qu'à cause d'une « surabondance d'ouvrage », il ne pourra assister à un concert de l'OSM

Échange entre Pierre Béique, administrateur de l'OSM, et Lucien Hétu, directeur des Services à la Ville de Montréal, en vue de deux concerts prévus au chalet du Mont-Royal, en 1958











Quelle émotion j’ai eue en lisant un télégramme de Maurice Duplessis confirmant qu’il ne pourra honorer de sa présence un certain concert, en 1951. Ou alors la correspondance entre Claude Robillard, responsable des parcs à la Ville de Montréal, et l’équipe de l’OSM pour l’organisation d’un concert en plein air, en 1953.

J’avoue avoir été fasciné par la publicité du Dollar Symphony Forum où, pour la modique somme d’un dollar, on pouvait assister à un concert au Forum de Montréal en 1962. Et aussi celle de la tournée de l’OSM en Russie la même année.

J’ai rencontré l’archiviste Sophie Rodrigue, dont le rôle est d’inventorier et d’identifier ces innombrables documents.

Sophie Rodrigue, archiviste à l'OSM

Il y a environ 800 boîtes ici. Longtemps elles ont été entreposées dans les garages de la Place des Arts. Heureusement, rien n’a été abîmé. Sophie Rodrigue

Dans ces boîtes, dont plusieurs n’ont pas encore été dépouillées, on trouve les programmes de tous les concerts présentés depuis 90 ans. Ils sont très utiles pour connaître les œuvres qui ont été interprétées, dans quel programme elles s’inséraient et qui les a dirigées. On y découvre notamment les détails entourant le passage de Leonard Bernstein, en 1944, ou celui d’Igor Stravinsky, en 1946, venu diriger ses propres œuvres, dont L’Oiseau de feu.

Publicité des Parfums Molinard publiée dans un programme des Concerts symphoniques de Montréal, en 1943

Programme d'un concert de la série Dollar Symphony présenté le 23 octobre 1962 au Forum de Montréal

Programme des Concerts symphoniques de Montréal, ancêtres de l'OSM, en 1937

Affiche de la tournée faite par l'OSM en 1962 en Russie

Partition du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Le célèbre compositeur a dirigé L'Oiseau de feu et Pulcinella en 1946.









« C’est tout de même extraordinaire, je travaille tous les jours entourée de trésors, ajoute Sophie Rodrigue. Ces documents ne racontent pas juste l’histoire de l’OSM, mais aussi celle du Québec. Par exemple, on voit l’évolution de la femme dans les publicités. »

Au fait, saviez-vous que les fameux concerts Pop ont commencé en 1969 ? Les premiers furent consacrés aux chansons de Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland et Robert Charlebois. Il existe dans les archives de l’OSM les arrangements symphoniques d’environ 1000 œuvres populaires.

Parlant de partitions, il est impressionnant de voir les étagères croulant sous ces milliers de feuilles indéchiffrables pour le commun des mortels. Ce sont des documents d’archives, mais surtout des outils de référence. Le musicothécaire Michel Léonard, ange gardien de ces joyaux, prend un plaisir évident à expliquer comment les coups d’archet sont indiqués (souvent à la main) et conservés pour la postérité.

Michel Léonard, musicothécaire à l'OSM

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les instrumentistes à cordes ne décident pas individuellement de la façon d’appliquer les mouvements d’archet. Ceux-ci sont déterminés à l’avance par le premier violon. Ces coups sont « tirés » ou « poussés ». Une fois coordonnés, ces gestes procurent des effets, des sonorités et des couleurs qui deviennent propres à un orchestre.

L’histoire de l’OSM est riche et prodigieuse. On n’a pas fini de la raconter. Grâce à ceux qui ont protégé cette mémoire au cours des neuf dernières décennies, nous avons tout ce qu’il faut pour le faire.

Soirée spéciale Le coup d’envoi aux célébrations entourant la 90e saison de l’OSM sera donné le 16 janvier. Pour l’occasion, Rafael Payare dirigera la Symphonie no 7 en mi mineur de Malher. Une sélection d’objets provenant des archives sera exposée dans les foyers. De plus, 90 spectateurs chanceux pourront découvrir un cadeau. Le programme musical sera repris les 17 et 20 janvier. Consultez la page de l’évènement