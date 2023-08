Tamara Altéresco, Céline Galipeau et Marie-Maude Denis

Tous les médias traditionnels en arrachent auprès de la clientèle des « djeunes », qui puisent leur information sur des plateformes numériques comme TikTok, Instagram ou, s’ils ont une vieille âme, Facebook, le réseau préféré des gens qui « n’autorisent pas Meta à utiliser leurs données personnelles sans leur consentement, ne partagez pas, copiez et collez ce message sur votre profil ».

À l’antenne de Radio-Canada, la majorité de l’audience des bulletins de nouvelles dépasse les 55 ans. Cette clientèle, stable et fidèle, ne se renouvelle pas. Le Téléjournal, estiment les Y et les Z, ça s’adresse aux boomers ou à ceux qui n’ont pas consulté leur téléphone pendant la journée.

Selon Luce Julien, directrice générale de l’information de Radio-Canada, des émissions comme Les décrypteurs, avec Alexis De Lancer aux commandes, rajeunissent la moyenne d’âge des téléspectateurs de RDI. D’ailleurs, une nouveauté à saveur téléréelle, Les stagiaires, s’amènera sur les ondes de RDI le jeudi 5 octobre, à 20 h, dans le but d’insuffler un vent de fraîcheur sur une programmation, disons, plus sérieuse et rigide.

Comme son nom l’indique, la docusérie Les stagiaires talonnera six aspirants journalistes qui se frotteront au métier de reporter.

L’animatrice Marie-Maude Denis, toujours à la barre de la percutante émission Enquête, les épaulera, tandis que les vétérans Patrice Roy et Isabelle Richer critiqueront leur travail, comme dans toute téléréalité qui comporte des juges.

Autre nouveauté à RDI : Gérald Fillion, qui conserve Zone économie à 18 h, hérite d’une deuxième émission, soit Zone info, qui jouera du lundi au vendredi, à 16 h, à partir du 4 septembre. Il s’agira d’un grand plateau d’actualité, inspiré des chaînes françaises d’info en continu, qui réunira divers commentateurs, dont Maxime Pedneaud-Jobin, Noémi Mercier, Rodolphe Husny, Karima Brikh et Jacques Létourneau.

Avec deux quotidiennes à piloter, Gérald Fillion réduira ses présences à la radio de Radio-Canada ainsi que dans les bulletins de Patrice Roy. Parlant de Patrice Roy, il a raté sa rentrée de lundi après s’être blessé à un œil en s’entraînant avec des bandes élastiques. Diagnostic : décollement du vitré de l’œil, ce qui lui a fait voir « des petits dessins noirs », me dit-il. Le chef d’antenne rentre au poste ce mardi, bon pied bon œil, rassurez-vous. Cet été, Patrice Roy s’est notamment rendu à Kuujjuaq, où il a rencontré l’auteure-compositrice-interprète inuk Elisapie.

Anne-Marie Dussault a entamé lundi soir sa 16e saison au pupitre de 24/60, un rendez-vous pertinent que j’aime beaucoup. « Cette émission-là a été pour moi une renaissance professionnelle », rappelle Anne-Marie Dussault.

Le week-end, l’émission matinale de RDI D’abord l’info (de 6 h à 10 h) change de visage avec l’arrivée de la présentatrice Geneviève Garon, épaulée par Suzanne Gariépy (météo), Nahila Bendali (nouvelles) et Ismaël Sy (sports). Caroline Lacroix rejoint Marc-André Masson dans l’équipe de semaine de D’abord l’info. Quant à Sébastien Bovet, il ramène ses Mordus de politique le lundi 4 septembre, à 12 h 30. Voilà pour RDI.

Du côté de Radio-Canada, la journaliste Marie-Ève Bédard prépare l’ouverture d’un bureau de correspondante à Istanbul, en Turquie. C’est sa collègue Tamara Altéresco (anciennement établie à Moscou) qui s’installera à Paris pour rayonner sur l’Europe.

Rappelons que la société d’État a été expulsée de Moscou l’an dernier et qu’elle a fermé son antenne de Pékin en novembre dernier, incapable d’obtenir des visas de travail pour ses équipes en Chine.

Au Téléjournal de 22 h, Céline Galipeau garde le cap sur la couverture internationale. À La semaine verte, l’animatrice Catherine Mercier prépare un dossier sur les écocides en Ukraine, soit des crimes qui ont été perpétrés contre l’environnement.

Très hâte de voir le reportage de La facture sur les faux restaurants qui pullulent à Montréal. Ces établissements illégaux, qui s’affichent sur des applications mobiles, ne respectent aucune norme de salubrité et les images de leur cuisine crottée lèvent le cœur. La nouvelle saison de La facture démarre le mardi 12 septembre, à 19 h 30.

Du côté de Découverte, Charles Tisseyre reviendra sur l’AVC qu’il a subi en octobre 2022 pour rappeler aux téléspectateurs qu’il faut agir super vite quand les premiers symptômes se manifestent. Charles Tisseyre n’a pratiquement plus de séquelles de son AVC, qui avait alors affecté son élocution.

Johane Despins et Myriam Fehmiu de L’épicerie se pencheront sur les collations distribuées dans les écoles primaires publiques : qui décide ce que les élèves mangeront ? Les profs, la direction de l’établissement, le centre de services scolaire ? C’est le fouillis complet.

Pour l’instant, le blocage de la diffusion des contenus journalistiques sur Facebook et Instagram n’a pas trop nui à la fréquentation du site web de Radio-Canada, assure la directrice de l’information, Luce Julien.

C’est plus délicat pour la cellule Rad, dont les topos destinés aux vingtenaires et aux trentenaires voyagent moins bien depuis le bannissement de Meta, disons. C’est dommage, car cette petite équipe produit des trucs franchement intéressants, dont une enquête sur la facilité de se faire prescrire de l’Ozempic à Montréal, même si on ne souffre pas de diabète de type 2.

Ce médicament injectable a un effet secondaire qui enchante les stars de Hollywood : il entraîne une perte de poids ultrarapide. La popularité de l’Ozempic explose et son fabricant ne fournira bientôt plus à la demande, même pour les patients diabétiques, ce qui n’est pas une mince affaire, avouons-le.