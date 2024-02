Kanye West et Kim Kardashian sont visiblement toujours en désaccord quant au choix de l’établissement scolaire pour leurs enfants. Jeudi, sur les réseaux sociaux, le rappeur a supplié son ex-femme de retirer leurs enfants de l’école qu’ils fréquentent.

« Kim, retire mes enfants, a-t-il écrit en majuscules. Maintenant, c’est une fausse école pour les célébrités utilisées par “le système” ».

Kanye West et Kim Kardashian – jadis le couple le plus populaire au monde – ont eu ensemble quatre enfants : North, 10 ans, Saint, 8 ans, Chicago, 6 ans, et Psalm, 4 ans. L’année de leur divorce, en 2022, Kanye West a ouvert une école privée chrétienne nommée Donda Academy (le nom de sa mère), mais l’école a fermé quelques mois plus tard, après que le rappeur controversé ait formulé des commentaires antisémites qui lui ont aussi fait perdre plusieurs partenariats.

Kim Kardashian s’est opposée à ce que ses enfants fréquentent l’école chrétienne fondée par West, qui se fait aujourd’hui appelé Ye. Les enfants sont inscrits à une école privée de Los Angeles, la même qu’ont fréquentée d’autres enfants de célébrités, dont ceux de LeBron James et ceux de Will Smith.

Sur les réseaux sociaux, Ye a poursuivi son (nébuleux) message ainsi :

« À ce stade, tout le monde sait ce que le mot de code “le système” signifie, car j’ai été séparé de mon père par le système, et le système m’a éloigné de mes enfants. Lorsque le système sélectionne des athlètes, il évite de travailler avec ceux qui ont leur père dans leur vie, car ils sont plus difficiles à manipuler. Mes deux aînés savent qui est leur papa. »

Dans les paroles de sa nouvelle chanson Carnival, Ye évoque aussi la « fausse école » de ses enfants, souligne le magazine Billboard. « Got my kids in a fake school », rape-t-il.