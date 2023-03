(Burbank) Tom Sizemore, acteur connu pour son rôle dans le film Saving Private Ryan sorti en 1998, est décédé vendredi à l’âge de 61 ans.

Associated Press

La vedette américaine avait subi un anévrisme cérébral le 18 février à son domicile de Los Angeles. Il est décédé vendredi dans son sommeil dans un hôpital de Burbank, en Californie, a confirmé son gérant Charles Lago.

Sizemore s’est fait connaître notamment avec des apparitions acclamées dans Natural Born Killers et le film policier culte Heat.

Toutefois, une grave dépendance aux drogues, des allégations d’abus et de multiples démêlés avec la justice ont dévasté sa carrière, l’ont amené dans la rue et l’ont envoyé en prison.

Alors que la vague mondiale du mouvement #metoo a culminé à la fin de 2017, Sizemore a également été soupçonné d’inconduite sexuelle sur une fille de 11 ans de l’Utah en 2003. Il a qualifié les allégations de « très dérangeantes », affirmant qu’il ne toucherait jamais un enfant de manière inappropriée. Les accusations n’ont pas été déposées.

Malgré ses multiples problèmes avec la justice, Sizemore est apparu au générique de dizaines de productions cinématographiques et télévisuelles, malgré que sa carrière n’ait jamais retrouvé son élan d’antan.

Mis à part Black Hawk Down et Pearl Harbor, la plupart de ses rôles au 21e siècle ont été dans des productions à petit budget et peu vues où il a continué à jouer, ce qui a fait sa renommée, les gars bourrus et durs.

Dans les dernières années, Sizemore a eu des rôles dans plusieurs films de science-fiction, d’horreur ou d’action.

Il laisse dans le deuil ses fils jumeaux de 17 ans, Jayden et Jagger, et son frère Paul, qui étaient tous à ses côtés au moment de son décès.