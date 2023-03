« Vas-y porter plainte et ça ne changera rien mon trou de cul. Je vais t’atteindre là où ça fait mal. Je fais un face-à-face avec toi et tu es mort, je te le garantis. J’espère qu’il va t’arriver quelque chose de grave en vélo et que tu vas crever là. »

Des messages haineux comme celui-ci, Sébastien Delorme en reçoit beaucoup depuis deux ans de la part d’une admiratrice aussi intense que dérangée, mais habile avec les médias sociaux. Quand la vedette d’Indéfendable a bloqué cette fan sur Instagram, cette dernière s’est faufilée dans la messagerie de sa fille de 13 ans et celle de sa nouvelle copine, Pénélope Cordeau, pour y déverser un autre torrent de menaces, dans un langage cru et explicite.

« Je vois ce gars-là et je le tue. Je vois ses enfants et ils sont morts. Je te souhaite juste de mourir mon trou de cul. » Ou encore : « Je te vois et je te sacre mon poing dans ta face, surtout que tu portes des lunettes. »

Imaginez. Vous lisez dans votre boîte personnelle qu’une groupie souhaite liquider votre père ou votre amoureux. C’est clair que vous paniquez. Et c’est ce qui s’est produit chez les Delorme.

Le 7 août 2022, Sébastien Delorme et sa conjointe ont déposé une plainte, la deuxième en deux ans, contre cette admiratrice hostile, à leur poste de police de quartier, à Montréal. Le surlendemain, la jeune femme de 32 ans a été arrêtée à sa résidence de La Prairie et a passé une nuit en prison, avant d’être relâchée. Son dossier reviendra au palais de justice de Montréal le 15 mars.

Selon mes infos, cette fan acharnée ne souffrirait d’aucune maladie mentale – diagnostiquée, du moins – et n’aurait pas commis de geste physique violent envers l’acteur de 52 ans.

La harceleuse présumée, que je rebaptiserai ici Annie, adore les vedettes. C’est une chasseuse de vedettes, que bon nombre de têtes couronnées du showbiz québécois ont croisée au fil des ans. Son profil Instagram personnel la montre en photo avec un paquet de gens connus, dont Patrice Godin, Vincent-Guillaume Otis et Pierre Bruneau, ainsi que de nombreux joueurs du Canadien de Montréal, dont son préféré, Cole Caufield.

Selon des documents judiciaires, Annie a développé une obsession malsaine pour Sébastien Delorme en 2019, à l’époque de District 31. Elle a alors créé des pages de fans sur Instagram pour entrer en contact avec le comédien qui a campé Stéphane « Poupou » Pouliot. Elle a commenté chacune de ses publications et l’a également suivi sur Strava, une application mobile qui mesure les distances de course (à pied, à vélo, etc.) à l’aide d’un GPS.

Détective à ses heures, Annie s’est mise à écrire à l’amoureuse de Sébastien Delorme, ainsi qu’au père de l’acteur, s’immisçant trop loin dans la vie personnelle du populaire interprète de Léo Macdonald dans Indéfendable.

Sébastien Delorme a fait ce que toute personne fait quand elle se sent envahie : il a banni Annie de son Instagram, suivi par 60 400 personnes. Annie a disjoncté et adressé une première série de menaces de mort au comédien et à son entourage.

Le 8 décembre 2020, Sébastien Delorme, qui a eu vraiment peur, me dit-on, a porté plainte à la police. Annie s’est alors engagée à ne plus communiquer avec le comédien ou ses proches pendant un an.

Mais Annie, complètement obnubilée par Sébastien Delorme, a récidivé.

À partir de mai 2021, Annie est réapparue dans le monde numérique de Sébastien Delorme avec un faux compte, que Delorme a fini par bloquer, évidemment. De nouveau, Annie a perdu la carte.

Elle a retrouvé la blonde de Sébastien Delorme sur Facebook et lui a transmis, le 6 août 2022, des messages destinés à la tête d’affiche d’Indéfendable.

« Va porter plainte trou de cul. Tu as peur parce que tu sais que la dernière fois, ça n’a rien fait. J’espère ruiner ta carrière et j’espère que tu vas mourir. Je serais tellement contente que tu décèdes. J’espère que ça va t’arriver bientôt », a écrit Annie, qui a envoyé des menaces identiques à l’ado de 13 ans de Sébastien Delorme.

C’est la deuxième plainte de Sébastien Delorme qui a mené à l’arrestation d’Annie. Dans le téléphone Samsung d’Annie, les policiers ont récupéré de nombreuses photos de l’acteur et de son amoureuse, Pénélope Cordeau.

La fascination d’Annie pour Sébastien Delorme a débuté un an après sa rupture d’avec la comédienne Julie Perreault, avec qui il a formé un couple pendant près de 20 ans.

Cette histoire de cyberharcèlement ressemble dangereusement à un scénario de film à la Swimfan ou Fatal Attraction. Sébastien Delorme a préféré ne pas la commenter, question de ne pas attirer d’autres fêlés sur ses plateformes.

Pas étonnant que bon nombre de vedettes ferment leurs pages officielles sur Facebook ou Instagram. Ces outils numériques se transforment en nids à trolls toxiques, qui y répandent leur venin.

Les réseaux sociaux empoisonnent de plus en plus la vie des célébrités qui les utilisent. Des publications super anodines – comme des photos de vacances en famille – génèrent dorénavant une trâlée de remarques disgracieuses et mesquines.

C’est tellement dommage, car ces plateformes ont été si agréables à fréquenter. Aujourd’hui, quelle personnalité publique a le goût d’essuyer des salves de vomi en publiant une banale recette de tarte aux pommes ? Personne. Juste la modération des commentaires bouffe une énorme quantité d’énergie, qu’il vaut mieux investir ailleurs.

On sent que les vedettes d’ici se désengagent de Facebook et d’Instagram. Elles se contentent d’y relayer des trucs liés à leurs engagements professionnels et n’ouvrent plus la porte de leur jardin secret comme elles le faisaient il y a quelques années.

Et ça se comprend à 100 %. Des remarques plates ou acides, ça se tolère. Des menaces de mort, c’est juste indéfendable.