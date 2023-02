Au lendemain de la cérémonie des Grammy, Madonna a déploré sur sa page Instagram le fait que son discours de présentation des artistes Kim Petras et Sam Smith ait été éclipsé par des photos en « gros plans » de son visage.

« Au lieu de se concentrer sur ce que j’ai dit dans mon discours, à propos de l’audace et du courage d’artistes comme Sam et Kim, beaucoup de gens ont choisi de parler uniquement de photos en gros plans de moi, pris avec un téléobjectif par un photographe de presse, qui auraient déformé le visage de n’importe qui ! »

Dans le court extrait vidéo qui accompagne sa publication, on voit Madonna (de près), tour à tour avec Cardi B, Sam Smith, Honey Dijon et Jozzy, avec qui elle échange un « french kiss ».

Durant la cérémonie des Grammy, dimanche soir, Madonna a présenté l’artiste trans Kim Petras, et Sam Smith, qui se définit maintenant comme non-binaire, juste avant leur interprétation de la pièce Unholy, sortie l’an dernier, et récompensée du Grammy du meilleur duo pop.

« Encore une fois, je me retrouve piégée par le regard empreint d’âgisme et de misogynie du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes de plus de 45 ans et qui choisit de les punir si elles continuent d’être fortes, travaillantes et audacieuses. »

Madonna conclut sa publication en assurant ses admirateurs qu’elle ne s’est jamais excusée pour « ses choix artistiques » ni pour « son look » ou « la manière de s’habiller », et qu’elle ne va pas commencer aujourd’hui.