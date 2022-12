Avant TikTok, qui a démocratisé la synchronisation labiale (lip sync), il y avait Keenan Cahill, un spécialiste du lip sync. Le youtubeur de 27 ans, atteint du syndrome de Maroteaux-Lamy, une maladie qui provoque notamment une hypertrophie des organes, est mort dans un hôpital de Chicago jeudi, rapporte CNN.

La Presse

Avec comme seul bagage un ordinateur et une passion pure, Keenan Cahill a accumulé des millions de vues sur sa chaîne YouTube en chantant sur des succès populaires. Il a même convaincu des célébrités, dont Katy Perry, 50 Cent et DJ Pauly D, de se joindre à lui.

Le natif de Chicago était atteint du syndrome de Maroteaux-Lamy, une maladie pour laquelle il recevait des traitements fréquents et subissait plusieurs interventions chirurgicales. Selon ses comptes sur les médias sociaux, il devait subir une opération à cœur ouvert au début du mois.

« Des complications sont survenues qu’il n’a pas pu », a noté sa famille sur leur compte GoFundMe, une plateforme de sociofinancement. Une collecte de fonds a été lancée pour aider à payer les frais médicaux et funéraires de Cahill.

Cahill est devenu l’une des premières vedettes virales des années 2010 avec ses vidéos de synchronisation labiale, filmées dans sa chambre depuis son bureau alors qu’il était encore adolescent. Le concept était simple : un Cahill toujours aussi expressif prononçait simplement les paroles de succès du moment, comme DJ Got Us Fallin' in Love d’Usher et Only Girl (In the World) de Rihanna avec aplomb et regardait les vues affluer.

Avec des informations de CNN