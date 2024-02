Du 1er mars au 18 août, MC Snow exposera deux œuvres au musée McCord Stewart, dans le cadre de la Biennale d’art contemporain autochtone (BACA).

Il les a créées en s’inspirant de porte-bébés, de flèches et d’artefacts de poteries autochtones provenant de la collection du musée. Des artefacts du même style que ceux trouvés sous la rue Peel.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE En cours de réalisation, la poterie Raconte-moi une histoire et, derrière, la statue réalisée pour l’exposition.

« C’est tellement semblable à ce qu’on fait aujourd’hui, dit-il. Ça m’a marqué et touché que ça évolue dans le même style. Alors, j’ai voulu réaliser une grande poterie qui montre que ces objets nous protègent et emmènent le passé jusqu’au présent. D’où le titre de l’exposition, Présence du passé. »

Il y aura des projections sur sa poterie Raconte-moi une histoire. Sa nouvelle statue représentera une jeune fille qui tient un panier en osier. « C’est symbolique de la cérémonie de Midwinter ou du Chien blanc que l’on fait en janvier, dit MC Snow. On attache nos prières au créateur et nos vœux sur le panier et on le fait brûler. Ça génère comme une renaissance ou une nouvelle année. »

