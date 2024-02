L’atelier de MC Snow se trouve dans sa demeure, à deux pas du fleuve.

La murale du Canadien National qu’il est en train d’achever occupe tout un mur. Il s’agit d’une peinture de l’île de la Tortue (le continent nord-américain dans la désignation autochtone), avec en rouge les voies ferrées du CN. « Comme les vaisseaux sanguins de la Tortue », dit l’artiste, qui a utilisé le symbole du CN pour créer une frise de style iroquois sur les bords de la peinture. L’œuvre sera installée dans les bureaux du siège social du CN, à Montréal.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des réalisations de MC Snow

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des mocassins de MC Snow

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Photographie prise au drone de sa maison-atelier (au centre) 1 /3





MC Snow, comme bien des artistes autochtones, crée en parallèle des objets avec des tissus, des perles et du cuir. Dans l’atelier, on voit ici et là des mocassins, des vêtements, des jambières, utilisés pour les cérémonies de pow-wow à Kahnawake. « Des créations qui prennent entre trois et quatre mois à faire », dit-il.