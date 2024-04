A Day in the Life of a Quebec Fire Crew

Pour la première fois en 25 ans, un photographe québécois fait partie des lauréats du prestigieux concours World Press Photo. Le photographe documentaire Charles-Frédérick Ouellet a été récompensé pour son cliché A Day in the Life of a Quebec Fire Crew, publié dans The Globe and Mail.

Sa photo prise lors des incendies de forêt de l’été 2023 s’est illustrée dans la catégorie Images uniques pour la région de l’Amérique du Nord et centrale. « Cette image résonne comme un long silence, loin du monde des êtres humains. Elle évoque ce moment où l’on prend conscience que nous faisons partie intégrante de l’écosystème, que notre survie dépend de notre compréhension de la nature », souligne Charles-Frédérick Ouellet, dans un communiqué.

La photo fera partie de l’exposition World Press Photo Montréal, qui se tiendra au Marché Bonsecours du 28 août au 14 octobre.

Après Roger Lemoyne en 1999, Charles-Frédérick Ouellet devient le deuxième Québécois à se démarquer dans ce prestigieux concours de photographie.