Le directeur général et conservateur en chef du Musée d’art contemporain de Montréal, John Zeppetelli, a annoncé ce mardi à son équipe qu’il quitterait ses fonctions en 2024.

John Zeppetelli, qui dirige le MAC depuis plus de 10 ans, a fait cette annonce en présence de son équipe, a fait savoir le musée sur le réseau Facebook.

« Depuis plus de 10 ans, John a mis au service de l’institution sa passion dévorante pour l’art, son grand amour des artistes et son audace remarquable. Grâce à lui, le MAC a présenté des expositions hors du commun, notamment Teresa Margolles : Mundos et Leonard Cohen : Une brèche en toute chose. Plus récemment, le MAC recevait Contagion de la Terreur (Terror Contagion) du collectif de recherche londonien Forensic Architecture, en collaboration avec la célèbre documentariste Laura Poitras.

L’équipe du MAC poursuit sa publication en mentionnant aussi les expositions en cours de Pussy Riot et Jeremy Shaw.

« Il a également fait en sorte que l’art soit plus accessible par l’entremise d’une multitude d’activités éducatives, destinées à des publics variés et contribué à l’enrichissement de la collection du Musée, en faisant l’acquisition d’œuvres remarquables. Plus récemment, il lançait le projet ambitieux de transformation architecturale du Musée. Nous remercions John pour son apport remarquable à l’histoire du MAC. »

Dans son mot annonçant son départ, John Zeppetelli a indiqué qu’il quittait ses fonctions « pour explorer de nouvelles possibilités ».

« Je suis convaincu que le Musée d’art contemporain de Montréal continuera à prospérer et à évoluer sous sa nouvelle direction, soutenue par un conseil d’administration exceptionnel et dévoué. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au personnel si dédié et motivé, aux artistes brillants et à la communauté dynamique qui ont transformé presque chaque moment passé au musée en quelque chose d’extraordinaire. Ensemble, nous avons cultivé un espace qui non seulement stimule et ravit, mais aussi défie et confronte – un espace ancré dans les complexités du monde. »

John Zeppetelli ne verra donc pas se réaliser les travaux de transformation du MAC sous sa direction, malgré des plans en ce sens, qui se dessinent depuis 2014. Les derniers en date ont été exécutés par les firmes d’architectes Saucier+Perrotte et GLCRM Architectes en 2017, mais le budget pour leur réalisation a été sans cesse revu à la hausse, notamment à cause de la surchauffe dans le secteur de la construction.

Cette année, les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, ont bonifié leur participation faisant passer le budget de 44 millions en 2018 à 116,5 millions cette année. Un appel d’offres est actuellement en cours. Mais malgré cette somme imposante, La Presse révélait en septembre dernier que selon Le programme de construction, la superficie de ses salles d’exposition n’allait augmenter que de 28 %.

Lisez notre reportage sur le projet de transformation

Le conseil d'administration du MAC, mené par l'homme d'affaires Alexandre Taillefer pendant la quasi totalité du mandat de John Zeppetelli, est présidé par Claudie Imbleau-Chagnon depuis l'été 2022. La nomination Mme Imbleau-Chagnon, qui est vice-présidente Investissements et Affaires juridiques chez Ivanhoé Cambridge, devait faciliter, voire accélérer la réalisation des travaux de transformation du musée.