Les travaux de construction du nouveau Musée de l’Holocauste de Montréal ont débuté mardi, a appris en primeur La Presse Canadienne.

Jean-Benoit Legault La Presse Canadienne

Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 2025. Le nouvel établissement sera inauguré au début de 2026 au 3535, boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, si tout se déroule comme prévu.

« C’est un symbole de notre conviction que la lutte contre l’antisémitisme passe par l’éducation, et notre musée a comme vocation fondamentale cette éducation, a dit le président du Musée de l’Holocauste de Montréal, Jacques Saada. On va pouvoir servir plus de monde, plus d’élèves, pour les sensibiliser à l’Holocauste et au génocide en général. »

Le projet avait été lancé en février 2022, après une gestation de quelques années.

Le nouveau musée sera situé à la jonction du corridor muséal et du Quartier des spectacles, sur un terrain de 20 000 pieds carrés. Le bâtiment aura toutefois une superficie de 45 000 pieds carrés, puisqu’il s’élèvera sur plus d’un étage.

Il sera notamment doté de plus grands espaces d’exposition permanente et temporaire, d’un espace jeunesse, d’une salle consacrée aux témoignages interactifs par hologramme, de salles de classe à la fine pointe de la technologie, d’un auditorium de 150 places, d’un espace commémoratif et d’un jardin mémoriel.

Le nouveau musée fera une plus grande place à la technologie et à l’interactivité, afin de capter l’attention d’un jeune public. Environ trois millions de dollars seront consacrés à ce seul aspect, sur un budget total de quelque 120 millions.

Le Musée de l’Holocauste Montréal compte quelque 13 500 objets dans sa collection, mais l’espace dont il disposait jusqu’à présent ne lui permettait que d’en présenter une infime fraction, soit 350.

Le lancement des travaux prend une toute nouvelle signification dans le contexte international actuel, à un moment où le conflit entre Israël et le Hamas donne lieu à des gestes d’antisémitisme à travers le monde, a estimé M. Saada.

« L’antisémitisme n’a pas d’explication, il n’a que des prétextes, a-t-il dit. La question du Proche-Orient est un prétexte à une explosion d’antisémitisme dans le monde en général, mais au Canada en particulier. Et donc ça fait ressortir encore plus le besoin de se servir du principal instrument que nous avons pour lutter contre l’antisémitisme qui est l’éducation, et l’éducation est la vocation du musée. »

Le Musée de l’Holocauste de Montréal a enregistré en novembre 2023 le plus grand nombre de visiteurs de son histoire.

On estime que quelque 35 000 survivants de l’Holocauste ont refait leur vie au Canada, dont 9000 qui se sont installés à Montréal.